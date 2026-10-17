CANAL RCN
Economía

Resultados de la Lotería de Boyacá del 17 de octubre de 2026: conoce el premio mayor

Revise los resultados de la Lotería de Boyacá del 17 de octubre de 2026 y verifique si es el ganador del premio mayor y otros premios del sorteo.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 17 de octubre de 2026: conoce el premio mayor
Foto: Lotería de Boyacá

Noticias RCN

octubre 17 de 2026
09:30 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Lotería de Boyacá vuelve a despertar la ilusión de miles de colombianos que cada sábado esperan conocer si la suerte estuvo de su lado.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 10 de octubre de 2026: conoce el premio mayor
RELACIONADO

Resultados de la Lotería de Boyacá del 10 de octubre de 2026: conoce el premio mayor

Este 17 de octubre de 2026 se celebra un nuevo sorteo, en el que los participantes tienen la oportunidad de ganar el premio mayor y otros premios disponibles.

Número y resultados de la Lotería de Boyacá del 17 de octubre de 2026

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacá de este sábado 17 de octubre es:

  • Número ganador: 5480
  • Serie: 426.

Los jugadores deben revisar tanto las cuatro cifras como la serie de su billete, pues ambas son fundamentales para determinar si acertaron el premio mayor.

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 9 de octubre de 2026: último sorteo
RELACIONADO

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 9 de octubre de 2026: último sorteo

También existen premios secundarios y aproximaciones, cuyos valores dependen del plan de premios establecido por la lotería.

¿Cómo jugar la Lotería de Boyacá y cuánto paga el premio mayor?

Participar es sencillo. Los interesados deben adquirir un billete o una fracción mediante vendedores y distribuidores autorizados. Cada billete contiene un número de cuatro cifras y una serie que identifican la combinación con la que se participa.

La Lotería de Boyacá ofrece un premio mayor de $15.000 millones, correspondiente al billete completo. También entrega premios secos, entre ellos uno de $1.000 millones, otro de $300 millones y varios de menor cuantía.

El valor que recibe cada ganador depende de la cantidad de fracciones adquiridas y de los descuentos establecidos por ley.

Después del sorteo, los participantes pueden consultar los resultados en la página oficial de la Lotería de Boyacá y sus redes sociales.

*Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN*

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy, 17 de octubre: número y signo ganador del sorteo

Ciberseguridad

¿Están usando cédulas de fallecidos para firmar documentos? Esta es la alerta

Automovilismo

Elon Musk puso precio a las reservas de su Tesla Roadster, el carro que puede volar

Otras Noticias

Liga BetPlay

Once Caldas derrotó al Medellín en el Atanasio y la hinchada respondió con silbidos

Medellín cayó ante Once Caldas en casa y sus hinchas despidieron al equipo con silbidos

Cárceles en Colombia

Asesinato, amenazas y un cilindro sospechoso: las alarmas que rodean la cárcel de Palogordo

El homicidio de un dragoneante reavivó los cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad alrededor del penal.

México

Detienen a exfiscal mexicano por operativo antidrogas en el que murieron dos agentes estadounidenses

EPS

Hospital San Rafael canceló cirugías y citas a pacientes de la Nueva EPS por millonaria deuda

Epa Colombia

Pareja de Epa Colombia habló de su regreso a casa y dejó un mensaje de esperanza