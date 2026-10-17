Resultados de la Lotería de Boyacá del 17 de octubre de 2026: conoce el premio mayor

La Lotería de Boyacá vuelve a despertar la ilusión de miles de colombianos que cada sábado esperan conocer si la suerte estuvo de su lado.

Este 17 de octubre de 2026 se celebra un nuevo sorteo, en el que los participantes tienen la oportunidad de ganar el premio mayor y otros premios disponibles.

Número y resultados de la Lotería de Boyacá del 17 de octubre de 2026

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacá de este sábado 17 de octubre es:

Número ganador: 5480

Serie: 426.

Los jugadores deben revisar tanto las cuatro cifras como la serie de su billete, pues ambas son fundamentales para determinar si acertaron el premio mayor.

También existen premios secundarios y aproximaciones, cuyos valores dependen del plan de premios establecido por la lotería.

¿Cómo jugar la Lotería de Boyacá y cuánto paga el premio mayor?

Participar es sencillo. Los interesados deben adquirir un billete o una fracción mediante vendedores y distribuidores autorizados. Cada billete contiene un número de cuatro cifras y una serie que identifican la combinación con la que se participa.

La Lotería de Boyacá ofrece un premio mayor de $15.000 millones, correspondiente al billete completo. También entrega premios secos, entre ellos uno de $1.000 millones, otro de $300 millones y varios de menor cuantía.

El valor que recibe cada ganador depende de la cantidad de fracciones adquiridas y de los descuentos establecidos por ley.

Después del sorteo, los participantes pueden consultar los resultados en la página oficial de la Lotería de Boyacá y sus redes sociales.

*Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN*