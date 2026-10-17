¿Están usando cédulas de fallecidos para firmar documentos? Esta es la alerta

El uso de identidades de personas fallecidas vuelve a encender las alertas sobre la seguridad de los trámites en Colombia. Según un reporte de Portafolio, se registran alrededor de 1.500 intentos mensuales de firma asociados con cédulas de personas fallecidas, una situación que pone el foco en los controles de autenticación digital.

La digitalización ha facilitado la firma de documentos y la realización de trámites sin desplazamientos. Sin embargo, también ha aumentado la importancia de verificar quién está detrás de cada operación, especialmente cuando se trata de contratos, solicitudes de servicios o procedimientos que pueden generar obligaciones económicas.

El dato reportado plantea interrogantes sobre los mecanismos utilizados para comprobar la identidad de quienes intentan firmar documentos. La presencia de una cédula en un sistema no demuestra, por sí sola, que el titular esté realizando la operación ni que exista un fraude consumado: cada alerta debe ser verificada por las entidades responsables.

¿Cómo se detectan los intentos de suplantación de identidad?

La verificación documental y biométrica permite identificar inconsistencias entre la persona que realiza un trámite y los datos registrados oficialmente. En Colombia, la Registraduría Nacional ha fortalecido los controles para prevenir la expedición irregular de documentos.

La entidad informó en agosto de 2026 que durante 2025 fueron canceladas 105 cédulas por falsa identidad y que, con corte al 10 de agosto de 2026, se habían cancelado otras 83 por esa misma causal.

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Entre las herramientas de control está el reconocimiento facial, que permite comparar la imagen de quien adelanta un trámite con las fotografías previamente registradas. La Registraduría también utiliza alertas para detectar situaciones atípicas que requieren una revisión adicional.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos para proteger su identidad?

La prevención empieza por evitar que fotografías de la cédula, datos personales o códigos de autenticación queden en manos de terceros. También es importante verificar que los enlaces y las solicitudes de información provengan de canales oficiales.

Si una persona sospecha que alguien utilizó su identidad sin autorización, debe comunicarse con la entidad involucrada, solicitar información sobre la operación y conservar las pruebas disponibles. Cuando existan indicios de un delito, puede presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

La Superintendencia Financiera también recomienda desconfiar de mensajes o llamadas que soliciten información sensible y acudir directamente a los canales oficiales de las entidades.

El reto para las instituciones consiste en detectar operaciones sospechosas sin generar obstáculos innecesarios para los usuarios legítimos. La seguridad de la identidad es cada vez más importante en una economía donde una firma puede autorizar trámites y compromisos sin que las partes estén físicamente presentes.