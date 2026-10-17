Detienen a exfiscal mexicano por operativo antidrogas en el que murieron dos agentes estadounidenses

Las autoridades mexicanas detuvieron este sábado al exfiscal César Jáuregui Moreno, señalado de presuntas irregularidades en un operativo contra el narcotráfico que terminó con la muerte de dos agentes estadounidenses en abril pasado.

Arrestan a exfiscal mexicano por operativo en el que murieron dos agentes de EE. UU.

El caso generó controversia por la posible participación de funcionarios extranjeros en una operación que, según el Gobierno de México, no había sido autorizada por las autoridades federales.

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Jáuregui Moreno enfrenta acusaciones por ejercicio ilegal del servicio público y coalición, relacionadas con el procedimiento adelantado en el estado de Chihuahua, en el norte del país.

La investigación busca establecer si se respetaron los protocolos institucionales y los niveles de autorización requeridos para desarrollar la intervención.

Los dos agentes estadounidenses fallecieron el 19 de abril en un accidente de tránsito, después de participar presuntamente en el desmantelamiento de un laboratorio dedicado a la producción de drogas sintéticas, ubicado en una zona boscosa de Chihuahua.

Según el Gobierno mexicano, los extranjeros pertenecían a la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque Estados Unidos no ha confirmado públicamente esa información.

El encargado de la Fiscalía de Chihuahua, Gilberto Loya Chávez, reconoció la importancia del operativo contra la estructura criminal, pero señaló que las pesquisas se concentran en la manera en que se ejecutó. Según explicó, las autoridades investigan posibles fallas en la cadena de mando y el cumplimiento de los procedimientos establecidos.

Controversia por la presencia de agentes extranjeros

El caso también quedó marcado por las declaraciones contradictorias que Jáuregui Moreno entregó en abril sobre la participación de los estadounidenses.

Inicialmente, el entonces fiscal afirmó que los extranjeros regresaban de una intervención en el laboratorio clandestino. Posteriormente, ante los medios de comunicación, sostuvo que ningún agente estadounidense había participado en el procedimiento.

La situación abrió un debate sobre los límites de la cooperación internacional en materia de seguridad. La legislación mexicana establece restricciones para que los gobiernos estatales autoricen por su cuenta el ingreso de agentes extranjeros al país.

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Por su parte, el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no recibió información previa sobre el operativo y mantiene una investigación para esclarecer las circunstancias en las que participaron los dos estadounidenses.

Las autoridades deberán determinar ahora si hubo responsabilidades administrativas o penales en la planificación y ejecución de la operación, así como establecer las condiciones en las que se produjo la presencia de los agentes extranjeros.