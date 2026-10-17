Hospital San Rafael canceló cirugías y citas a pacientes de la Nueva EPS por millonaria deuda

La millonaria deuda de la intervenida Nueva EPS en Boyacá obligó al Hospital Universitario San Rafael, en Tunja, a cancelar todas las cirugías programadas y las citas con especialistas a miles de pacientes.

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Ahora, al menos 600.000 usuarios deberán desplazarse a otras ciudades para recibir atención médica.

La millonaria deuda de la Nueva EPS

De acuerdo con datos oficiales, antes de la intervención a la Nueva EPS la deuda era de $55.000 millones. Ahora, la cifra supera los $170.000 millones.

Tanto usuarios como directivos del hospital están preocupados pues, hasta ahora, la EPS solo ha ofrecido $7.000 millones para abonar a la deuda y reabrir los servicios.

No obstante, esta cifra apenas representa el 4% de los pasivos con el hospital.

Por ahora, varios de los afectados han tenido que desplazarse hasta lugares aledaños como Sogamoso para acceder a citas con especialistas que tenían programadas desde hace más de dos meses.

Los pacientes aseguran que ni siquiera hay medicinas disponibles para reclamar.

Directivos del hospital critican falta de voluntad de la EPS

Por su parte, Germán Pertúz, gerente del hospital, aseguró que la solución de la EPS ha sido mandar a los pacientes a Bogotá u otras capitales para acceder a los servicios. Incluso, muchos han tenido que pagar citas particulares en la entidad.

Pertúz también criticó las malas prácticas de la Nueva EPS, las cuales se evidencian con devoluciones de cuentas injustificadas y acciones para dilatar los pagos.

Los grandes afectados son, sin duda los pacientes. En dos meses se han cancelado 15.000 citas y más de 150 cirugías programadas.