CANAL RCN
Salud y Bienestar

Hospital San Rafael canceló cirugías y citas a pacientes de la Nueva EPS por millonaria deuda

Al menos 600.000 usuarios de la Nueva EPS en Boyacá se han visto afectados por la medida adoptada por el hospital debido a la falta de pago.

Foto: Noticias RCN
Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

octubre 17 de 2026
06:58 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La millonaria deuda de la intervenida Nueva EPS en Boyacá obligó al Hospital Universitario San Rafael, en Tunja, a cancelar todas las cirugías programadas y las citas con especialistas a miles de pacientes.

Nueva EPS responderá por el tratamiento del niño con cáncer cerebral que pedía ayuda en un video
RELACIONADO

Nueva EPS responderá por el tratamiento del niño con cáncer cerebral que pedía ayuda en un video

Ahora, al menos 600.000 usuarios deberán desplazarse a otras ciudades para recibir atención médica.

La millonaria deuda de la Nueva EPS

De acuerdo con datos oficiales, antes de la intervención a la Nueva EPS la deuda era de $55.000 millones. Ahora, la cifra supera los $170.000 millones.

Tanto usuarios como directivos del hospital están preocupados pues, hasta ahora, la EPS solo ha ofrecido $7.000 millones para abonar a la deuda y reabrir los servicios.

No obstante, esta cifra apenas representa el 4% de los pasivos con el hospital.

Por ahora, varios de los afectados han tenido que desplazarse hasta lugares aledaños como Sogamoso para acceder a citas con especialistas que tenían programadas desde hace más de dos meses.

Nueva EPS se pronuncia tras muerte de Luciana, bebé de ocho meses que esperaba un traslado
RELACIONADO

Nueva EPS se pronuncia tras muerte de Luciana, bebé de ocho meses que esperaba un traslado

Los pacientes aseguran que ni siquiera hay medicinas disponibles para reclamar.

Directivos del hospital critican falta de voluntad de la EPS

Por su parte, Germán Pertúz, gerente del hospital, aseguró que la solución de la EPS ha sido mandar a los pacientes a Bogotá u otras capitales para acceder a los servicios. Incluso, muchos han tenido que pagar citas particulares en la entidad.

Pertúz también criticó las malas prácticas de la Nueva EPS, las cuales se evidencian con devoluciones de cuentas injustificadas y acciones para dilatar los pagos.

Nueva EPS postula más de $1 billón ante la ADRES para fortalecer pagos a prestadores
RELACIONADO

Nueva EPS postula más de $1 billón ante la ADRES para fortalecer pagos a prestadores

Los grandes afectados son, sin duda los pacientes. En dos meses se han cancelado 15.000 citas y más de 150 cirugías programadas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Personería de Bogotá hizo grave radiografía del sector salud en la ciudad: las cifras que alertan

Enfermedades

Cinco claves para entender cómo aprenden las personas ciegas a desplazarse

Inteligencia Artificial

Inteligencia Artificial en Bogotá: VIII Foro de Humanismo Digital

Otras Noticias

Secuestro en Colombia

Más de 40 personas estarían secuestradas en el Catatumbo: ocho casos se reportan en Ocaña

Entre las víctimas hay adultos mayores, un abogado y ganadero de 90 años y un líder religioso.

Epa Colombia

Pareja de Epa Colombia habló de su regreso a casa y dejó un mensaje de esperanza

Karol Samantha habló de Epa Colombia y expresó su deseo de volver a estar juntas.

Atlético Nacional

Atlético Nacional goleó 4-1 a Boyacá Chicó: vea los goles

Francia

Periodista fue increpada durante disturbios en París: video

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy, 17 de octubre: número y signo ganador del sorteo