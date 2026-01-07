¡Ojo con la factura! Nuevo cobro en la energía recaudaría $2 billones y afectaría a todos los estratos

El 2026 comenzó con incrementos que ya impactan el bolsillo de los colombianos, y el panorama podría agravarse en los próximos meses.

El Gobierno Nacional puso en circulación un borrador de resolución que plantea aumentar las tarifas de energía eléctrica para todos los estratos, con el objetivo de recaudar recursos que permitan cubrir las deudas acumuladas por empresas del sector energético que actualmente están intervenidas por el Estado.

¿Va a subir el recibo de la luz en 2026?

De acuerdo con el documento conocido, el proyecto de resolución establece que, de manera temporal, el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) deberá recaudar, entre la demanda del Sistema Interconectado Nacional, un valor de 8 pesos por kilovatio hora, que se incluiría como un cobro complementario dentro del componente de restricción de la tarifa de energía.

Este recaudo adicional tendría como destino el pago de las deudas financieras que arrastran las empresas del sector energético intervenidas por el Gobierno, siendo Air-e el caso más relevante.

Esta compañía se encuentra bajo intervención administrativa desde septiembre de 2024, pero, según los análisis conocidos, la medida no logró darle sostenibilidad financiera.

Sobre este punto, Germán Machado, profesor de Economía de la Universidad de los Andes, explicó que la intervención no resolvió el problema estructural de la empresa.

Es de mencionar que Air-e lleva intervenida desde septiembre del 2024, pero enfrenta una crisis financiera que pone en riesgo la operación de la compañía. Y esa intervención administrativa no le dio sostenibilidad a la empresa. El Gobierno Petro le puso techo a las tarifas de las comercializadoras para intentar bajar los precios de las facturas de la luz.

Actualmente, Air-e presta el servicio de energía en Atlántico, La Guajira y Magdalena, y se estima que cuenta con más de 1,3 millones de usuarios, lo que convierte su situación financiera en un factor de alto impacto para el sistema energético nacional.

El profesor Machado señaló además que las decisiones adoptadas por el propio Gobierno terminaron afectando la liquidez de las empresas, trasladando ahora el costo a los usuarios.

El propio Gobierno entonces generó la crisis de liquidez y ahora los usuarios terminarán pagando deudas ajenas para proteger la seguridad energética del país que se puso en peligro por malas decisiones del Gobierno Petro.

¿A qué estratos les aumentaría el cobro si el proyecto se aprueba?

El Gobierno impulsa una iniciativa legislativa que busca incrementar el valor de la energía para los estratos 4, 5 y 6, con el fin de cubrir las deudas que tiene el Ministerio de Minas y Energía por subsidios de energía de años anteriores.

En la práctica, el impacto del cobro adicional ya puede ilustrarse con cifras concretas.

Una familia bogotana de estrato 3, con un consumo promedio de 150 kilovatios hora, paga actualmente cerca de 100.000 pesos mensuales por su factura de energía. Con la aplicación del recargo de 8 pesos por kilovatio hora, ese mismo hogar pasaría a pagar 101.200 pesos, es decir, 1.200 pesos más cada mes.

Aunque el aumento individual puede parecer bajo, el efecto acumulado es considerable. Ese recargo representa cerca del 1 % del valor de la tarifa y se aplicaría tanto a hogares como a empresas.

En el caso del sector empresarial, debido a su consumo intensivo de energía, se estima que algunas compañías podrían llegar a pagar hasta 40 millones de pesos mensuales únicamente por esta sobretasa.

Según estimaciones de Andec, al sumar el aporte de los hogares y las empresas, el recaudo mensual alcanzaría aproximadamente 60.000 millones de pesos.

Al proyectar esa cifra a un año, el monto llegaría a 720.000 millones de pesos. Bajo ese escenario, para cubrir una deuda de 2 billones de pesos, el cobro tendría que mantenerse durante casi tres años.

¿Cuándo se pondría en firme?

Por ahora, el Gobierno aclara que se trata solo de un proyecto de resolución, que aún no está en firme. Sin embargo, de aprobarse, el efecto sería claro: facturas de energía más altas durante varios años, con un impacto directo y sostenido en el bolsillo de los colombianos.