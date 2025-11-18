Estos son los cambios laborales que entrarán a regir en diciembre para los colombianos

A medida que el 2025 se acerca a su fin, el panorama laboral en Colombia experimenta cambios significativos impulsados por la Ley 2466 de 2025, conocida como la Reforma Laboral.

Si bien gran parte de la implementación ha sido gradual desde su sanción en junio, el inicio del último mes del año marca un periodo donde varias disposiciones, especialmente aquellas relacionadas con la contratación y los recargos salariales, consolidan su impacto en la vida de millones de trabajadores y la operación de las empresas.

Cambios que habrá en diciembre para trabajadores

Uno de los pilares de la Ley 2466 es fomentar la estabilidad laboral, lo que se materializa al establecer el contrato a término indefinido como la regla general de la vinculación en Colombia. Este cambio tiene implicaciones directas en el uso de otras modalidades contractuales:

Contrato a Término Fijo: Su uso se mantiene, pero con un límite máximo de duración de cuatro (4) años, incluyendo todas sus prórrogas. Anteriormente, no existía un tope máximo tan estricto. La norma exige que siempre se formalice por escrito. Para los contratos ya existentes, el conteo de estos 4 años comenzó a regir desde la entrada en vigencia de la ley (junio de 2025).

Además, después de la cuarta prórroga, si el contrato es por menos de un año, la siguiente renovación deberá ser, como mínimo, por un año completo. Esto busca evitar el uso continuo de contratos a corto plazo para cubrir necesidades permanentes.

Contrato por Obra o Labor Determinada: Esta modalidad también ha sido ajustada para garantizar que su uso sea realmente excepcional. El contrato debe celebrarse por escrito y especificar de manera precisa y detallada la obra o labor contratada. Si al finalizar la obra el trabajador continúa realizando labores para la empresa que se consideran misionales o permanentes, el contrato pasará a entenderse como a término indefinido.

Contrato de Aprendizaje (SENA): La Ley lo convierte en una relación laboral formal a término fijo, otorgando a los aprendices no solo el pago de la afiliación a la Seguridad Social sino también el derecho al pago de prestaciones sociales como cualquier otro trabajador. La remuneración en la etapa lectiva pasa al 75% del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV) y en la etapa productiva al 100%.

Otros cambios con la reforma laboral

Además de la contratación, diciembre trae consigo la consolidación de otros cambios económicos que afectan directamente el bolsillo de los trabajadores y los costos operativos de las empresas.

Aunque el objetivo final de la Ley es llevar este recargo al 100% del salario ordinario (más el salario base del día), la implementación es gradual. Desde el 1 de julio de 2025, el recargo pasó a ser del 80%. Esto significa que el recargo por trabajar el 25 de diciembre y el 1 de enero (ambos días festivos) se pagará con este incremento, lo que se traduce en un mayor valor en la remuneración para quienes deban laborar en estas fechas.

La Ley 2101 de 2021, que se armoniza con la Reforma Laboral, establece la reducción progresiva de la jornada máxima semanal. Desde julio de 2025, la jornada máxima pasó de 46 a 44 horas semanales, y se espera que continúe bajando a 42 horas en julio de 2026.

Esta reducción debe aplicarse sin disminuir el salario del trabajador y puede ser distribuida de manera flexible por el empleador (por ejemplo, trabajar 8 horas y 48 minutos durante 5 días para tener libre el sábado).