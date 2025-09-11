Confirman fecha en la que trabajadores recibirán la prima de diciembre en 2025

La llegada de diciembre trae consigo uno de los pagos más esperados por los trabajadores en Colombia: la prima de servicios, una prestación social que representa un alivio económico para las familias en la temporada de fin de año.

En 2025, el plazo máximo para que las empresas realicen este desembolso será hasta el 20 de diciembre, de acuerdo con lo establecido por el Artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo.

¿Qué dice la ley sobre la prima de diciembre?

Según el Artículo 306, “el empleador está obligado a pagar a su empleado o empleados la prestación social denominada prima de servicios, equivalente a 30 días de salario por año, reconocida en dos pagos: la mitad máximo el 30 de junio y la otra mitad a más tardar los primeros veinte días de diciembre”.

Esto significa que los empleadores tienen hasta el sábado 20 de diciembre de 2025 para cumplir con esta obligación. Quienes no lo hagan podrían enfrentar sanciones por incumplimiento de normas laborales.

El cálculo de la prima se hace con una fórmula sencilla:

Por ejemplo, un trabajador que gana $2.000.000 y trabajó todo el semestre (180 días) recibirá $1.000.000 de prima.

Si laboró solo tres meses (90 días) y gana $1.500.000, su prima será de $375.000.

El auxilio de transporte y los ingresos variables también se incluyen en la base del cálculo, siempre que el empleado haya trabajado al menos un mes durante el semestre.