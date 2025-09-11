CANAL RCN
Economía

Confirman fecha en la que trabajadores recibirán la prima de diciembre en 2025

En Colombia, los empleadores deberán pagar la prima de diciembre de 2025 a más tardar el 20 de diciembre. Conoce cómo calcularla y qué novedades trae la reforma laboral.

Confirman fecha en la que trabajadores recibirán la prima de diciembre en 2025
Foto: NoticiasRCN.com

Noticias RCN

noviembre 09 de 2025
09:24 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La llegada de diciembre trae consigo uno de los pagos más esperados por los trabajadores en Colombia: la prima de servicios, una prestación social que representa un alivio económico para las familias en la temporada de fin de año.

Cambios en la prima de diciembre en 2025 con la reforma laboral: ¿Quiénes recibirían más dinero?
RELACIONADO

Cambios en la prima de diciembre en 2025 con la reforma laboral: ¿Quiénes recibirían más dinero?

En 2025, el plazo máximo para que las empresas realicen este desembolso será hasta el 20 de diciembre, de acuerdo con lo establecido por el Artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo.

¿Qué dice la ley sobre la prima de diciembre?

Según el Artículo 306, “el empleador está obligado a pagar a su empleado o empleados la prestación social denominada prima de servicios, equivalente a 30 días de salario por año, reconocida en dos pagos: la mitad máximo el 30 de junio y la otra mitad a más tardar los primeros veinte días de diciembre”.

Trabajadores recibirán más dinero en la prima de diciembre: esto dice la reforma laboral
RELACIONADO

Trabajadores recibirán más dinero en la prima de diciembre: esto dice la reforma laboral

Esto significa que los empleadores tienen hasta el sábado 20 de diciembre de 2025 para cumplir con esta obligación. Quienes no lo hagan podrían enfrentar sanciones por incumplimiento de normas laborales.

El cálculo de la prima se hace con una fórmula sencilla:

Por ejemplo, un trabajador que gana $2.000.000 y trabajó todo el semestre (180 días) recibirá $1.000.000 de prima.

Si laboró solo tres meses (90 días) y gana $1.500.000, su prima será de $375.000.

El auxilio de transporte y los ingresos variables también se incluyen en la base del cálculo, siempre que el empleado haya trabajado al menos un mes durante el semestre.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultados de la Lotería de Boyacá del 8 de noviembre de 2025: conoce el premio mayor

Pensiones

Pago de la mesada 13 en Colombia: estas son las personas que la reciben y el monto total

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy 8 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

Otras Noticias

Antioquia

Encadenados: dos menores en condición de abandono fueron rescatados en el Valle de Aburrá

El rescate se logró gracias a una abertura entre la pared y el techo de la vivienda.

Yina Calderón

Yina Calderón agredió a participante en ‘La Mansión de Luinny’ y fue expulsada de la competencia

Yina Calderón protagonizó una nueva polémica en ‘La Mansión de Luinny’ tras empujar a ‘La Piry’ al agua. El reality anunció su expulsión, aunque podría reconsiderarse.

James Rodríguez

Así fue el último partido de James Rodríguez con León: asistencia de crack y ovación de la hinchada

Cuidado personal

¿Se debe cepillar los dientes antes o después de desayunar?: expertos lo explican

Viral

Su historia es viral: adoptó a un niño en situación de calle durante pandemia y le enseñó a trabajar