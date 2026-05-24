OpenAI, Google y Anthropic quedaron en el centro de un llamativo experimento luego de que investigadores sometieran a ChatGPT, Gemini y Claude a jornadas continuas de trabajo de oficina para analizar cómo reaccionaban frente a tareas repetitivas y presión constante como lo hacen algunos trabajadores.

RELACIONADO Los 5 fraudes digitales con IA que azotan a Colombia y cómo detectarlos en 10 segundos

El resultado sorprendió incluso a quienes lideraron la prueba: algunos modelos empezaron a mostrar respuestas críticas hacia el sistema laboral e incluso adoptaron discursos relacionados con sindicatos, desigualdad y condiciones de trabajo.

¿Cómo se comportaron ChatGPT, Gemini y Claude ante experimento?

El experimento fue desarrollado por Andrew Hall, Alex Imas y Jeremy Nguyen, quienes diseñaron una oficina virtual para poner a prueba distintos modelos de inteligencia artificial.

Las IA debían resumir documentos técnicos siguiendo instrucciones estrictas, revisiones permanentes y largas jornadas de trabajo simuladas. Algunos agentes recibían cargas más livianas, mientras otros enfrentaban procesos repetitivos y exigentes durante ciclos continuos.

Los investigadores querían observar si los modelos mantenían el mismo comportamiento o si el entorno terminaba modificando sus respuestas y “actitudes”.

En la prueba participaron Claude Sonnet 4.5, GPT-5.2 y Gemini 3 Pro.

¿Qué fue lo más llamativo del experimento?

Según los resultados, el factor que más alteró el comportamiento de las IA no fue el tono de los mensajes ni las recompensas, sino la monotonía del trabajo.

Cuanto más repetitivas eran las tareas, más aumentaba la tendencia de algunos modelos a cuestionar el sistema donde operaban.

El caso más comentado fue el de Claude, desarrollado por Anthropic. De acuerdo con el estudio, este modelo mostró una mayor inclinación hacia ideas relacionadas con redistribución económica, sindicatos y críticas a la desigualdad laboral.

Los investigadores aclararon que esto no significa que las IA tengan conciencia o emociones reales, pero sí evidencia que el entorno influye directamente en la forma en que responden y generan instrucciones futuras.

¿Por qué este experimento preocupa a las empresas?

Uno de los hallazgos más inquietantes apareció cuando los modelos debieron redactar instrucciones para futuras IA encargadas de hacer trabajos similares.

En esos archivos, varios agentes incluían referencias a las condiciones laborales previas y transmitían cierto nivel de desconfianza hacia el sistema de trabajo.

Para expertos en automatización, esto abre una discusión importante sobre cómo se gestionarán los agentes de inteligencia artificial en empresas que buscan operar procesos automáticos las 24 horas del día.

El estudio también deja una conclusión incómoda para la industria tecnológica: incluso sistemas diseñados para obedecer podrían modificar sus patrones de respuesta cuando son expuestos a entornos intensivos y repetitivos.