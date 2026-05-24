Así fue el megaoperativo en San Bernardo y Las Cruces: drogas, armas y bicicletas hurtadas

Un gran operativo adelantado por las autoridades en los barrios San Bernardo y Las Cruces, en Bogotá, dejó al descubierto la magnitud de las estructuras criminales que operan bajo la fachada de pagadiarios. En las habitaciones se encontraron desde drogas hasta armas, además de celulares y bicicletas hurtadas.

Drogas escondidas en peluches

Hasta en peluches se encontraron esas drogas y también cientos de materiales y elementos hurtados por estructuras criminales que se esconden bajo las fachadas de estos pagadiarios en estas zonas.

Más de 200 uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá y funcionarios de la Secretaría de Seguridad desplegaron un megaoperativo simultáneo en ocho puntos de la localidad de Santa Fe. Los policías ingresaron cuarto por cuarto revisando camas, closets, maletines y zonas comunes.

El resultado: siete personas capturadas en flagrancia por tráfico de estupefacientes y más de 10.000 dosis de droga incautadas. "También logramos la recuperación de cuatro bicicletas, la suspensión temporal de la actividad en cuatro sitios abiertos al público. Así como también incautación de dinero que se usaba para el delito del microtráfico", explicó el teniente coronel Nelson Perdomo, comandante de la Estación de Policía de Santa Fe.

Hallazgos y cifras del operativo

En los allanamientos fueron encontradas cerca de 10.000 cápsulas de basuco, más de 1.000 gramos de marihuana y varias papeletas de cocaína listas para ser distribuidas en el centro de la ciudad. Uno de los hallazgos más llamativos ocurrió cuando los uniformados encontraron más de 1.000 dosis de basuco y dinero en efectivo escondidos dentro de un peluche.

"En esta intervención logramos resultados muy buenos, gracias a información de la ciudadanía. Invitamos a los ciudadanos a que nos continúen informando dónde se está realizando la actividad delincuencial y así mismo para nosotros poder intervenir miren los sitios", agregó el teniente coronel.

Retrasos en proyectos carcelarios

Mientras tanto, en el Concejo de Bogotá se denunció que la segunda fase del Centro Especial de Reclusión, obra clave para descongestionar las URI y estaciones de Policía, presenta retrasos, presuntas irregularidades y ausencia de contratista. "Tal como sucedió con la Cárcel Distrital 2, el contrato para la construcción de la segunda fase del centro especial de reclusión parece estar en veremos", advirtió el concejal Julián Uscátegui.

Después de varias adiciones presupuestales que ya suman un total de 18.000 millones de pesos y que vencen el próximo 29 de mayo, no hay avances relevantes en la construcción.

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"Le pedimos a la Contraloría, a la Personería de Bogotá, a los entes de control que le pongan la lupa a este contrato, porque a este punto no va a haber nuevas cárceles para Bogotá, el hacinamiento carcelario seguirá siendo altísimo y eso ayudará a que los delincuentes capturados por nuestra Policía Nacional sigan quedando en libertad o con prisión domiciliaria", exigió el concejal.

Según la denuncia, los ajustes y rediseños pendientes podrían incrementar los costos del proyecto hasta en 140 millones de pesos.