CANAL RCN
Economía

Libreta Militar en 2026: estos son los precios actualizados para sacarla y quiénes pueden obtenerla gratis

Con la llegada del nuevo año, los costos asociados a este trámite se han actualizado.

Libreta militar de Colombia.
Libreta militar de Colombia / Foto: archivo Noticias RCN.

Noticias RCN

enero 22 de 2026
08:18 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La definición de la situación militar en Colombia continúa siendo un paso obligatorio para los ciudadanos hombres al cumplir la mayoría de edad.

Aunque el país ha avanzado en debates sobre la profesionalización total de las fuerzas armadas y alternativas como el servicio social, la libreta militar sigue siendo un documento oficial indispensable que certifica que un ciudadano ha resuelto su estatus frente al servicio obligatorio, ya sea prestándolo o a través del pago de la cuota de compensación.

Registro Civil en Colombia tendrá cambio clave: madres tendrán decisión en sus manos
RELACIONADO

Registro Civil en Colombia tendrá cambio clave: madres tendrán decisión en sus manos

Este documento no es solo un requisito legal, sino una herramienta que facilita el acceso a empleos en el sector público, la formalización laboral en diversas empresas privadas y la realización de ciertos trámites administrativos.

Para este año, el proceso se ha digitalizado casi en su totalidad a través del portal oficial del Comando de Reclutamiento, permitiendo que los jóvenes realicen su inscripción y cargue de documentos de manera remota, reduciendo las filas en los distritos militares.

Con la llegada del nuevo año, los costos asociados a este trámite se han actualizado conforme al incremento del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV), que para este 2026 se fijó en 1.750.905 pesos.

Estos serían los precios para sacar la libreta militar en 2026: quiénes la obtendrán gratis

El costo de la libreta militar en Colombia no es un valor único; este se calcula con base en la capacidad socioeconómica del ciudadano o de su núcleo familiar. Bajo el esquema de la Cuota de Compensación Militar, los precios para quienes no prestan el servicio se distribuyen de la siguiente manera:

  • Personas sin ingresos económicos: Pagan el 5% de un SMMLV, lo que equivale a $87.545.
  • Ingresos de hasta dos salarios mínimos: El costo es del 15% de un SMMLV, es decir, $262.636.
  • Ingresos entre dos y cuatro salarios mínimos: Deben cancelar el 25% de un SMMLV, correspondiente a $437.726.
  • Ingresos superiores a cuatro salarios mínimos: El pago será del 50% de un SMMLV, alcanzando los $875.453.

¿Quiénes obtendrán la libreta militar gratis?

La ley colombiana contempla exenciones para proteger a poblaciones vulnerables o con condiciones especiales. En 2026, los siguientes grupos pueden obtener su documento de forma gratuita (pagando únicamente los costos de elaboración física si se requiere el carné plástico, o cero pesos por la constancia digital):

  • Víctimas del conflicto armado: Inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV).
  • Ciudadanos en condición de extrema pobreza: Pertenecientes al Sisbén en los grupos de mayor vulnerabilidad (habitualmente Grupo A).
  • Personas en situación de discapacidad: Que demuestren incapacidad física o mental permanente.
  • Hijos únicos: Tanto de padre como de madre.
  • Indígenas: Que residan en su territorio y conserven su integridad cultural y social.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Trabajo

En esto le queda el recargo nocturno si gana el mínimo de 2 millones: haga cuentas

Finanzas personales

Corte recalca los casos específicos en que los hijos deben pagar cuota alimentaria de sus padres

Ecuador

Ecuador le responde a Colombia tras suspensión de venta de energía: asegura tener capacidad suficiente

Otras Noticias

Abuso sexual

Atraparon a hombre que habría violado a su propia abuela tras hospedarse en su casa en Santa Rosa de Cabal

El sujeto habría ingresado a la habitación de la adulta mayor para accederla sexualmente.

Nicolás Maduro

Destapan quién habría traicionado a Maduro antes de que EE. UU. lo arrestara: sorpreviso nombre

The Guardian reveló detalles no conocidos sobre lo que hubo antes de la operación de película.

América de Cali

América de Cali le rescindió el contrato y ahora jugará en uno de los grandes de Argentina

Yeison Jiménez

Reconocido cantante reveló que Yeison Jiménez se le 'presentó' y se despidió de él: impactante anécdota

Cuidado personal

El mercado del cuidado capilar en Colombia alcanza los USD 474 millones e impulsa la economía