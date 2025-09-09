Cayó MiLoto con el acumulado más grande de su historia: celebran en estas ciudades de Colombia

Cartagena y Santa Marta están de fiesta tras confirmarse que el acumulado histórico de MiLoto cayó en estas dos ciudades, dejando como resultado a dos nuevos millonarios.

En total, fueron $800 millones los que repartió el sorteo 0394, consolidándose como el premio más alto entregado por este juego desde su creación.

Número y ganadores del sorteo histórico de MiLoto

Con las balotas 05, 13, 26, 31 y 34, MiLoto repartió fortuna en dos de las capitales más emblemáticas de la Costa Caribe.

Cada ganador se llevó $400 millones, tras adquirir su tiquete bajo la modalidad automática a través de la red aliada superGIROS.

Es la primera vez que Santa Marta recibe este premio, mientras que Cartagena suma su tercera ocasión de ganar con MiLoto. El sorteo, además de los acumulados principales, entregó más de $916 millones en premios en todas sus categorías, consolidando la confianza de miles de apostadores en este juego.

El impacto de MiLoto en Colombia

Antes de este histórico resultado, el acumulado más alto había sido de $730 millones en Bogotá, el pasado 21 de julio de 2025. Ahora, con la cifra récord de $800 millones, MiLoto no solo marcó un hito para los jugadores, sino que también reafirmó su aporte al país.

Desde mayo de 2022, el juego ha entregado más de $30.881 millones en premios y destinado $13.864 millones al sistema de salud de los colombianos, demostrando que cada jugada contribuye al bienestar colectivo.

Actualmente, los tiquetes de MiLoto pueden adquirirse desde la página web oficial baloto.com, en más de 43.000 puntos de venta de Su Red y superGIROS, o en grandes superficies a nivel nacional. El próximo acumulado inicia con $120 millones, una nueva oportunidad para soñar.

Tal como recomienda el operador, los acumulados deben reclamarse con la Fiduciaria de Occidente o consultando las condiciones en el portal oficial.