Resultados de la Lotería de Boyacá de HOY 6 de septiembre: premio mayor

Cada sábado, miles de colombianos sueñan con convertirse en millonarios gracias a la Lotería de Boyacá, uno de los sorteos más tradicionales y esperados del país.

Este 6 de septiembre de 2025 no fue la excepción, y ya se conocen los números oficiales que dejaron a nuevos ganadores en diferentes categorías.

Resultado Lotería de Boyacá HOY 6 de septiembre

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacá correspondiente al sorteo de este sábado 6 de septiembre de 2025 fue el 2235 de la serie 189.

Además del premio mayor, la lotería entregó millonarios incentivos a través de sus aproximaciones, secos y demás categorías.

Como siempre, se recomienda a los jugadores verificar sus resultados con las autoridades oficiales o en los canales autorizados de la Lotería de Boyacá para confirmar si su billete resultó ganador.

Un sorteo que hace historia cada sábado

La Lotería de Boyacá se ha consolidado como una de las más importantes del país, no solo por la tradición de más de 100 años, sino también por los atractivos premios que reparte semana a semana.

Este sorteo tiene como característica principal que los recursos recaudados se destinan a programas sociales, en especial en el sector salud, lo que convierte cada billete en un aporte al bienestar de los colombianos.

El sorteo se transmite todos los sábados en la noche y puede seguirse en televisión o por las plataformas digitales de la entidad. Además, cada vez más apostadores prefieren comprar sus billetes en línea, una modalidad que facilita la participación sin salir de casa.

Jugar la Lotería de Boyacá es, para muchos, una tradición familiar, y para otros una esperanza de cambiar su vida con un solo número. Este 6 de septiembre, una vez más, miles de personas en todo el país vibraron con la expectativa del resultado oficial.