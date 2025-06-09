CANAL RCN
Economía

Resultados de la Lotería de Boyacá de HOY 6 de septiembre: premio mayor

Revise aquí los resultados de la Lotería de Boyacá de hoy sábado 6 de septiembre de 2025 y descubra si su billete es el ganador del premio mayor.

Resultados de la Lotería de Boyacá de HOY 5 de septiembre: premio mayor
Foto: Lotería de Boyacá

Noticias RCN

septiembre 06 de 2025
10:45 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Cada sábado, miles de colombianos sueñan con convertirse en millonarios gracias a la Lotería de Boyacá, uno de los sorteos más tradicionales y esperados del país.

Resultados de la Lotería de Boyacá de HOY 30 de agosto: premio mayor
RELACIONADO

Resultados de la Lotería de Boyacá de HOY 30 de agosto: premio mayor

Este 6 de septiembre de 2025 no fue la excepción, y ya se conocen los números oficiales que dejaron a nuevos ganadores en diferentes categorías.

Resultado Lotería de Boyacá HOY 6 de septiembre

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacá correspondiente al sorteo de este sábado 6 de septiembre de 2025 fue el 2235 de la serie 189.

Además del premio mayor, la lotería entregó millonarios incentivos a través de sus aproximaciones, secos y demás categorías.

Como siempre, se recomienda a los jugadores verificar sus resultados con las autoridades oficiales o en los canales autorizados de la Lotería de Boyacá para confirmar si su billete resultó ganador.

Un sorteo que hace historia cada sábado

La Lotería de Boyacá se ha consolidado como una de las más importantes del país, no solo por la tradición de más de 100 años, sino también por los atractivos premios que reparte semana a semana.

Resultados último sorteo lotería de Bogotá y Quindío del 4 de septiembre de 2025
RELACIONADO

Resultados último sorteo lotería de Bogotá y Quindío del 4 de septiembre de 2025

Este sorteo tiene como característica principal que los recursos recaudados se destinan a programas sociales, en especial en el sector salud, lo que convierte cada billete en un aporte al bienestar de los colombianos.

El sorteo se transmite todos los sábados en la noche y puede seguirse en televisión o por las plataformas digitales de la entidad. Además, cada vez más apostadores prefieren comprar sus billetes en línea, una modalidad que facilita la participación sin salir de casa.

Jugar la Lotería de Boyacá es, para muchos, una tradición familiar, y para otros una esperanza de cambiar su vida con un solo número. Este 6 de septiembre, una vez más, miles de personas en todo el país vibraron con la expectativa del resultado oficial.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Super Astro Luna del sábado 6 de septiembre: vea el número y signo que cayeron hoy sábado

Bancolombia

Bre-B en Bancolombia dejará de funcionar durante estos días de septiembre

Resultados lotería

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 6 de septiembre de 2025

Otras Noticias

Millonarios

Pálido partido entre Millonarios y Santa Fe: así fue el clásico bogotano de la fecha 10

Millonarios y Santa Fe empataron sin goles en El Campín por la fecha 10 de la Liga BetPlay 2025-II. Así fue el clásico bogotano.

Cúcuta

Grave panorama de extorsiones en Cúcuta: cinco camiones incinerados en dos semanas

Comerciantes en Norte de Santander encienden las alarmas por las devastadoras represalias del ELN en casos de extorsión.

Artistas

Video | Maluma estrenó su Ferrari único en el mundo, pero lo detuvo la Policía en Medellín

Estados Unidos

En imágenes | La gran redada migratoria en EE. UU. que dejó 475 personas arrestadas

Cuidado personal

Lo que debe saber para escoger el colchón ideal y "dormir como en una nube"