Cayó MiLoto nuevamente en Colombia: este fue el recóndito lugar donde un campesino se hizo millonario

El municipio de Jardín, en el suroeste antioqueño, se vio gratamente soprendido por una noticia que generó revuelo. Y es que uno de sus habitantes, un campesino, ha resultado ser el afortunado ganador de una cuantiosa suma en la lotería MiLoto.

El premio, que asciende a 330 millones de pesos, corresponde al sorteo 0378, celebrado el pasado 11 de agosto, y representa un cambio de vida monumental para el agraciado.

El ganador, cuya identidad se mantiene en el anonimato para proteger su privacidad, validó su suerte con un tiquete que compró de manera manual a un vendedor de Gana, una de las redes de distribución más populares en la región.

Números ganadores de sorteo de Miloto

Los números mágicos que le otorgaron el premio mayor fueron 05, 11, 13, 27 y 32. Este suceso ha generado gran alegría en la comunidad de Jardín, que celebra la buena fortuna de uno de los suyos.

El sorteo 0378 no solo benefició al campesino de Antioquia, sino que también distribuyó más de 414 millones de pesos en premios a lo largo y ancho del país, demostrando el impacto positivo que los juegos de azar pueden tener en la economía de las personas.

Con la caída del premio mayor, el acumulado de MiLoto se ha reiniciado en 120 millones de pesos para el próximo sorteo, manteniendo la expectativa y el sueño de otros jugadores.

¿Cómo se juega Miloto?

La facilidad para adquirir los tiquetes también es un factor clave en su popularidad, ya que se pueden comprar tanto en línea a través de la página web baloto.com, como en la aplicación móvil de Baloto o en los más de 43,000 puntos de venta físicos que están distribuidos por todo el territorio nacional.

Para los afortunados ganadores, es fundamental conocer el proceso para reclamar sus premios. Según las reglas del juego, los premios inferiores a 8 millones de pesos pueden ser cobrados con el tiquete físico en cualquiera de los puntos de venta autorizados.