CANAL RCN
Economía

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 8 de septiembre de 2025

Ya se conoce el resultado del Super Astro Sol de hoy, 8 de septiembre de 2025: revisa aquí el número y signo ganador del sorteo más esperado por los apostadores.

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 8 de septiembre de 2025
Foto: Redes sociales

Noticias RCN

septiembre 08 de 2025
02:30 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El sorteo del Super Astro Sol, una de las loterías más populares en Colombia, volvió a emocionar a miles de apostadores en la jornada de este lunes 8 de septiembre de 2025.

Resultado del Sinuano Noche hoy 7 de septiembre de 2025: número ganador del último sorteo
RELACIONADO

Resultado del Sinuano Noche hoy 7 de septiembre de 2025: número ganador del último sorteo

Como cada día, los jugadores estuvieron atentos al resultado oficial para saber si la suerte estaba de su lado y podían llevarse uno de los premios que entrega este reconocido juego de azar.

El Super Astro Sol se caracteriza por combinar números y signos zodiacales, lo que lo convierte en una lotería única en el país. Gracias a este sistema, los participantes no solo eligen una cifra de cuatro dígitos, sino también un signo zodiacal, aumentando la expectativa y la emoción en cada sorteo.

Número y signo ganadores del Super Astro Sol del 8 de septiembre de 2025

En el sorteo de hoy, el número ganador del Super Astro Sol fue el:

Número: XXXX – Signo: XXXX

Los premios varían según la modalidad de apuesta, ya sea directa, combinada o con el signo, y pueden entregar ganancias significativas a quienes acierten en su totalidad.

¿Cómo se juega el Super Astro Sol en Colombia?

El Super Astro Sol es un sorteo autorizado por Coljuegos y cuenta con transmisiones oficiales que garantizan transparencia.

Resultados último sorteo lotería de Bogotá y Quindío del 4 de septiembre de 2025
RELACIONADO

Resultados último sorteo lotería de Bogotá y Quindío del 4 de septiembre de 2025

Los apostadores eligen un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y un signo zodiacal. Los premios más grandes se entregan a quienes aciertan ambos elementos, aunque también existen recompensas para las combinaciones parciales.

El sorteo se realiza todos los días y es una de las opciones favoritas de quienes disfrutan de las loterías en el país.

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 6 de septiembre de 2025
RELACIONADO

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 6 de septiembre de 2025

Además, se ha consolidado como una tradición en Colombia, pues miles de personas siguen fielmente sus resultados para poner a prueba la suerte.

Con este resultado, el Super Astro Sol sigue marcando la ilusión de muchos colombianos que esperan convertirse en los próximos ganadores.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ministerio del Trabajo

Trabajadores dependientes podrán cotizar salud y seguridad social con pagos más flexibles: de esto se trata

Licencia de conducción

¿Por qué las licencias de conducción serán más caras en Colombia? Nuevo proceso para expedirlas

Dólar

El dólar sigue cayendo en Colombia y se acerca a mínimos del 2025: así se cotiza este 8 de septiembre

Otras Noticias

EPS

Grupo Keralty denuncia deterioro de EPS Sanitas tras 17 meses de intervención

La firma Keralty anunció una auditoría para verificar el estado real de la EPS, tras recibir la entidad en peores condiciones que antes de la intervención.

Inseguridad en Bogotá

Cliente fue brutalmente golpeado por un repartidor tras no darle propina: lo sigue amenazando

La víctima terminó en urgencias con fractura en el rostro.

Selección de Bolivia

Bolivia buscará la hazaña frente a Brasil: hora y TV para ver la última fecha de eliminatorias

Miss Universe Colombia

Cavylla Valencia, Miss Nariño, reaccionó a la renuncia de Miss Amazonas: "Poco incómoda"

Artistas

Conmoción: murió reconocido periodista y referente musical