Mercado mundial del ron crecerá USD 7.000 millones a 2030: así cambia el consumo en Colombia

El mercado global de las bebidas espirituosas experimenta una metamorfosis histórica, y el ron se posiciona como uno de sus principales protagonistas. Según proyecciones del sector, el mercado mundial de esta bebida crecerá cerca de USD 7.000 millones adicionales entre 2025 y 2030, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta cercana al 5%.

Este impulso no es un fenómeno aislado; responde a un cambio estructural en los hábitos de consumo globales, donde la calidad, la historia y el origen están desplazando al volumen.

En Colombia, la tendencia es contundente. Entre 2021 y 2025, el volumen del mercado de licores en el país creció un 27%, pasando de 105 millones a 133 millones de litros. En ese dinámico escenario, el consumo de ron avanzó de 23 millones a 26 millones de litros, lo que representa un incremento del 13% en cuatro años.

Aunque categorías como el whisky o los destilados de agave han registrado aumentos porcentuales acelerados, el ron mantiene su peso histórico en la cultura colombiana, adaptándose con rapidez a las exigencias de un público renovado.

El nuevo perfil del consumidor

El motor detrás de estas cifras va más allá de la fiesta tradicional. En el marco del Día Internacional del Ron, marcas emblemáticas como Ron Medellín destacan cómo las nuevas generaciones están transformando la forma de aproximarse a este destilado. El consumidor actual busca experiencias sensoriales, interesándose por la procedencia de la materia prima, los procesos de destilación, el tipo de barrica y el añejamiento.

El consumidor actual busca experiencias sensoriales, interesándose por aspectos que antes pasaban desapercibidos: la procedencia de las materias primas, los procesos de fermentación, el tipo de barrica y los años de añejamiento.

"El cambio más importante que estamos observando es que el consumidor ya no busca simplemente tomar ron; quiere vivir una experiencia. Las nuevas generaciones están más interesadas en la calidad, el origen, el añejamiento y la historia detrás de lo que consumen. Estamos pasando de una lógica enfocada en la cantidad a una en la que cobran mayor importancia el disfrute, la moderación y el valor de cada ocasión", señalan expertos del sector licorero nacional, como Hugo Álvarez Builes, maestro ronero de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia.

Hoy, la bebida ha trascendido las grandes fiestas masivas para integrarse a momentos de consumo más pausados, como la alta gastronomía, la coctelería de autor, las reuniones privadas y la exploración de perfiles de sabor más complejos.

Para los próximos años, las proyecciones de Ron Medellín apuntan a un crecimiento moderado en volumen, pero con mayores oportunidades en valor. Este fenómeno de premiumización abre espacio para rones añejos, ediciones especiales y productos de alta gama.

Un producto de calidad ya no se explica únicamente por sus años en madera, sino por el equilibrio entre su materia prima y el perfil sensorial que se busca conseguir.

Colombia cuenta con la tradición y el conocimiento técnico para convertir estos atributos en propuestas competitivas que abran camino a la industria nacional tanto en el mercado local como en el escenario internacional.