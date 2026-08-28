Cayó MiLoto en Colombia: afortunado ganó $260 millones con estos cinco números

La suerte llegó a Chaparral, Tolima, luego de que un apostador se convirtiera en el nuevo millonario de MiLoto en Colombia.

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El jugador acertó los cinco números del sorteo realizado el jueves 27 de agosto de 2026 y se quedó con el premio mayor acumulado de $260 millones, en una jornada que también dejó miles de ganadores en otras regiones del país.

Cayó MiLoto en Colombia: ganador se llevó $260 millones

El Operador Nacional de Juegos informó los resultados del sorteo número 596 de MiLoto, que tuvo un único ganador en la categoría principal.

Los números que llevaron la fortuna al apostador fueron:

02 - 12 - 18 - 31 - 35.

El tiquete ganador fue vendido en Chaparral, municipio del departamento del Tolima, que se convirtió en protagonista después de conocerse que allí cayó el acumulado.

El afortunado jugador consiguió los cinco aciertos y obtuvo los $260 millones que estaban disponibles como premio mayor para este sorteo.

Quienes participaron en la jornada pueden revisar cuidadosamente sus tiquetes, pues acertar los cinco números no era la única posibilidad de recibir dinero.

Más de 13.000 personas ganaron en el último sorteo de MiLoto

Además del nuevo millonario, el sorteo dejó 13.773 ganadores entre las diferentes categorías establecidas por MiLoto.

Los premios se distribuyeron entre quienes consiguieron cinco, cuatro, tres o dos aciertos. Sumando todas las categorías, la premiación entregada durante la jornada alcanzó los $359.987.000.

El premio más importante fue para el único apostador que logró los cinco aciertos y recibió $260 millones. Los demás recursos quedaron repartidos entre miles de jugadores que consiguieron coincidencias parciales con la combinación ganadora.

MiLoto permite escoger cinco números y ofrece diferentes categorías de premios dependiendo de la cantidad de aciertos obtenidos.