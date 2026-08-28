Alerta por estafa con servicios públicos: así están engañando

Una nueva modalidad de estafa con servicios públicos estaría aprovechando páginas falsas que imitan a las plataformas oficiales de empresas de gas, agua y energía. El objetivo de los ciberdelincuentes es obtener datos bancarios y de tarjetas de los usuarios.

¿Cómo funciona la estafa con servicios públicos?

De acuerdo con las recomendaciones compartidas por el creador de contenido especializado en economía Nicolás Abril, los delincuentes estarían creando sitios web que reproducen elementos de las páginas oficiales, como colores, logotipos y diseños, para hacerlos pasar por plataformas legítimas.

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El engaño ocurre cuando el usuario intenta pagar su factura y termina ingresando a uno de estos sitios falsos. Allí puede entregar información de su tarjeta u otros datos financieros que posteriormente podrían ser utilizados para realizar transacciones no autorizadas.

La advertencia no se limita a un solo servicio. La modalidad puede presentarse al momento de buscar opciones para pagar facturas de agua, gas o energía, por lo que revisar el sitio al que se accede resulta fundamental antes de entregar cualquier información.

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Abril señaló que este tipo de fraude ya había sido advertido en pagos relacionados con el servicio de agua y que ahora se han identificado advertencias similares alrededor de otros servicios públicos.

¿Cómo evitar caer en páginas falsas al pagar una factura?

Una de las principales recomendaciones es realizar los pagos únicamente mediante canales que el usuario pueda verificar como oficiales. Entre las alternativas mencionadas están la factura virtual, el código QR incluido en los recibos físicos y las plataformas de entidades financieras que tengan convenio con la respectiva empresa de servicios.

También es importante no ingresar directamente a enlaces recibidos por mensajes, correos electrónicos o publicaciones en redes sociales cuando estos soliciten información bancaria. Una página que tenga los mismos colores o logotipos de una empresa no garantiza que sea auténtica.

Otro punto para tener en cuenta es que no todas las entidades financieras tienen convenio con todas las empresas de servicios públicos. Por eso, antes de efectuar un pago desde una aplicación bancaria, conviene comprobar que el servicio esté disponible dentro de la plataforma oficial.

La recomendación cobra especial importancia porque las páginas fraudulentas buscan precisamente que el usuario actúe con confianza y rapidez. Si una persona sospecha que entregó sus datos financieros en un sitio falso, debe comunicarse cuanto antes con su entidad financiera y revisar los movimientos de sus productos.