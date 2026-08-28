Gobernación de Antioquia ofrece recompensa para dar con el responsable de la muerte de ‘Luna’

Colombia entera se encuentra consternada ante la más reciente agresión que padeció ‘Luna’, una perrita de raza Shih Tzu, quien luego de ser raptada fue encontrada dentro de un costal golpeada, llena de gusanos y abusada sexualmente.

Ante el irreparable daño en su cuerpo, la perrita perdió la vida el pasado 26 de agosto en una clínica veterinaria. Por esto, las autoridades ya se pronunciaron ante lo sucedido al anunciar que se encuentran investigando los hechos para dar con el o los responsables.

Recompensa para dar con el agresor de ‘Luna’

El caso, que se presentó en San Roque, Antioquia, ha despertado el repudio e indignación de toda la comunidad animalista en el país. Por su parte, la Gobernación de Antioquia se encuentra ofreciendo una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y judicializar a los agresores de la perrita.

Así mismo, la autoridad informó que los hechos ya fueron denunciados ante la Fiscalía General de la Nación. Por esto, se invitó a la comunidad a denunciar, en caso de tener información verídica, a las líneas 3143587212, 3213947094 y la línea 123.

El aberrante hecho ya ha generado reacciones desde diferentes sectores, pues, recientemente, la senadora animalista Andrea Padilla rechazó lo sucedido y explicó que, de comprobarse los hechos, la ley 2555 de 2025 permitiría la sanción más severa de hasta 98 meses de cárcel, además de las inhabilidades y la prohibición de la tenencia de animales.

Por su parte, el concejal Juan Jiménez Lara impulsó una velatón en Medellín para exigir justicia y acompañar a los familiares de la perrita fallecida, quienes también dieron a conocer que otra de sus mascotas habría sido raptada hace varias semanas atrás.

“Justicia para Luna. Desde la curul animalista rechazamos estos terribles actos cometidos en contra de los animales y exigimos que este caso no quede impune. Nosotros, desde el Concejo Distrital, siempre estaremos dispuestos a apoyar a las autoridades desde nuestra labor y control político para que estos actos cada vez más dejen de existir”, aseguró Lara.

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Leyes que penalizan el maltrato animal en Colombia

Según la ley 2455 de 2025, el que, maltrate a un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado causándole la muerte, incurrirá en pena de prisión de 32 a 56 meses, inhabilidad especial de 2 a 5 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, prohibición de adquisición, tenencia, cuidado y refugio de animales y multa de 30 a 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Las penas contempladas se aumentarán de la mitad a tres cuartas partes, si en la conducta se comete actos sexuales con los animales.

También, la nueva ley 2627 de 2026 tipificó a la zoofilia como un delito, dentro del Código Penal, que no contempla el beneficio de excarcelación. La norma establece que quien acceda carnalmente a un animal incurrirá en pena privativa de la libertad que va de los 48 a los 55 meses de prisión, entre otras sanciones.