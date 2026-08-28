Omar González, miembro del equipo de María Corina Machado, regresa a Venezuela tras exilio

El dirigente opositor Omar González, miembro del equipo político de María Corina Machado, volvió este viernes a Venezuela después de más de un año refugiado en la embajada argentina en Caracas y de un exilio en Estados Unidos.

Su retorno se produce en un contexto en el que varios opositores han regresado al país tras la captura de Nicolás Maduro en enero por fuerzas estadounidenses, mientras Delcy Rodríguez ejerce la presidencia interina bajo presión de Washington.

Fuga diplomática y apoyo de EE.UU.

González se había refugiado junto a otros cinco opositores en la sede diplomática argentina en marzo de 2024, en medio de una ola de arrestos previos a las presidenciales del 28 de julio.

Sin salvoconducto y tras la ruptura de relaciones entre Caracas y Buenos Aires, el grupo permaneció más de un año en la embajada hasta que en mayo de 2025 logró salir del país gracias a una operación secreta de Estados Unidos.

El opositor recordó esa fuga como “una operación sin precedentes en el derecho internacional” y agradeció el respaldo del entonces secretario de Estado, Marco Rubio. “Tuvimos el apoyo decidido del gobierno de los Estados Unidos”, afirmó.

Mensaje de Machado y reagrupamiento opositor

A su llegada al aeropuerto de Anzoátegui, González aseguró que habló con Machado y que ella le pidió “abrir el paso” para su eventual retorno.

La líder opositora celebró en redes sociales: “Mi querido Omar, qué emoción tan grande siento por este regreso a tu adorada Anzoátegui. Por el pronto retorno de todos los venezolanos a casa”.

Henry Alviárez, coordinador nacional de Vente Venezuela, destacó que este regreso forma parte de “un proceso de reagrupamiento que está teniendo la sociedad venezolana”.