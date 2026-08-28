Dólar en Colombia completó cuatro días al alza y superó los $3.200: así cerró la semana

El dólar en Colombia cerró la semana con una nueva subida y completó cuatro jornadas consecutivas al alza.

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Este viernes 28 de agosto de 2026, la moneda estadounidense volvió a ganar terreno y se acercó a la barrera de los $3.200, después de varias semanas marcadas por una tendencia general a la baja.

Dólar en Colombia cerró por encima de los $3.200 este 28 de agosto

Durante la última jornada de la semana, el dólar terminó sus negociaciones en $3.202,77, lo que representa una diferencia de $58,49 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para este viernes, establecida en $3.144,28.

El movimiento fue amplio durante el día. La divisa estadounidense alcanzó un precio mínimo de $3.155y llegó a tocar un máximo de $3.225. En total, se realizaron 2.009 transacciones por un monto aproximado de US$1.658 millones.

La TRM de este 28 de agosto, además, aumentó $26,04 frente a la jornada anterior, equivalente a una variación de 0,84%. Con este comportamiento, alcanzó su nivel más alto en más de dos semanas.

Pese al reciente repunte, el dólar todavía registra una caída importante cuando se compara con otros periodos: frente al inicio de 2026 acumula un descenso de $612,80, equivalente al 16,31%.

¿Por qué el dólar lleva cuatro días subiendo en Colombia?

El reciente comportamiento estaría relacionado principalmente con dos factores. Analistas consultados señalan una menor disponibilidad de dólares en las entidades financieras, situación que puede presionar su precio al alza, y un fortalecimiento de la moneda estadounidense en los mercados internacionales.

Sin embargo, el movimiento de los últimos cuatro días no necesariamente representa un cambio definitivo en la tendencia que ha mantenido el dólar durante el último año.

Los expertos consideran que se trataría, por ahora, de un rebote dentro de una tendencia más amplia de debilitamiento. Incluso, estiman que este comportamiento alcista podría mantenerse durante aproximadamente 10 días antes de mostrar nuevamente señales de estabilización.

En la comparación anual, la TRM todavía está 22,4% por debajo del nivel registrado en la misma fecha de 2025, una diferencia cercana a los $907,69.