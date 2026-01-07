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Corte Constitucional lanza dura advertencia a padres que ocultan bienes para evadir cuota alimentaria

Ocultar el patrimonio para evadir el sustento de los hijos será castigado, según el nuevo fallo del alto tribunal.

Noticias RCN

julio 01 de 2026
08:17 a. m.
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La Corte Constitucional de Colombia emitió una dura advertencia que promete cambiar las reglas del juego en los procesos de fijación y cobro de obligaciones de sustento en el país.

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El alto tribunal dejó en firme que aquellos padres que utilicen maniobras fraudulentas, como ocultar, traspasar o camuflar sus bienes y patrimonio con el único objetivo de evadir el pago de la cuota alimentaria de sus hijos, se enfrentarán a severas consecuencias legales y financieras.

¿Cómo ocultan bienes los padres para evadir la cuota alimentaria?

El pronunciamiento se dio al revisar el caso de una madre que, durante años, libró una batalla legal para que el padre de su hijo respondiera económicamente.

El demandado, mediante el uso de testaferros y la transferencia de sus propiedades a empresas familiares, lograba aparecer ante los jueces de familia como una persona insolvente, es decir, sin recursos ni patrimonio para embargar.

Ante este panorama, la Corte fue enfática al señalar que la cuota alimentaria es un derecho fundamental e irrenunciable de los menores de edad, el cual goza de especial protección constitucional.

¿Cuáles son las sanciones por esconder el patrimonio a los hijos?

El fallo advierte que los jueces de la República tienen la obligación de actuar con perspectiva de género y de infancia, lo que implica ir más allá de los simples documentos de ingresos presentados por los demandados. A partir de ahora, la justicia civil y de familia podrá ordenar investigaciones exhaustivas para levantar el velo corporativo de las empresas o rastrear bienes ocultos.

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Adicionalmente, el tribunal recordó que esta conducta no solo acarrea consecuencias civiles —como el embargo de salarios, prestaciones y cuentas bancarias— sino que también configura el delito de inasistencia alimentaria, consagrado en el Código Penal colombiano. Quienes insistan en esconder su patrimonio para desproteger a sus hijos podrían enfrentarse a penas de prisión que van desde los 16 hasta los 54 meses, además de multas económicas considerables.

Con esta decisión, la Corte Constitucional busca frenar una de las formas de violencia económica más comunes en el país, enviando un mensaje contundente: el bienestar y la dignidad de los niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre cualquier estrategia legal o financiera diseñada para evadir la responsabilidad parental.

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