En videos: así se vivió el sismo de 6.1 que se presentó en México el 30 de junio

El 30 de junio de 2026, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó un sismo de 6.1 en México.

De acuerdo con el monitoreo de los especialistas, el epicentro fue a 116 kilómetros al suroeste de Guasave, Sinaloa.

Sin embargo, la profundidad fue superficial y, por lo tanto, más allá del movimiento telúrico, no se reportaron daños estructurales.

Una vez que se presentó el sismo de 6.1 en México, varios usuarios informaron lo ocurrido en sus redes sociales y mostraron algunos videos de cómo se vivió el momento.

En videos: así se vivió el sismo de 6.1 en México

En las redes sociales, un hombre registró que los arbustos y los cables de electricidad comenzaron a moverse de lado a lado durante el sismo que ocurrió a 116 kilómetros de Guasave, Sinaloa.

Asimismo, otros usuarios mostraron que tuvieron que evacuar los edificios en los que se encontraban, pero que se conservó la calma y la situación no pasó a mayores.

Los videos de lo ocurrido se pueden ver aquí:

¿Qué datos adicionales se reportaron tras el sismo de 6.1 registrado en México?

Aparte del monitoreo del Servicio Geológico de Estados Unidos, el Servicio Geológico Colombiano también analizó el movimiento telúrico que se presentó en México.

Fue así como detalló que las zonas de nuestro país que más cerca estuvieron del epicentro fueron:

Providencia (a 3.155 kilómetros).

San Andrés (a 3.165 kilómetros).

¿Qué se debe tener en cuenta cada vez que se presente un sismo?

Los expertos han precisado que es fundamental realizar las siguientes acciones cada vez que se presente un sismo: