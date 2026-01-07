Familia radicada en Sabaneta desapareció tras sismos en La Guaira: piden no detener la búsqueda

Las vacaciones de la familia Ruiz Sivira en Venezuela se vieron interrumpidas por el doblete sísmico registrado la tarde del miércoles, 24 de junio. Desde entonces, se encuentran desaparecidos, lo que mantiene en vilo a sus amigos más cercanos en Sabaneta, Antioquia, donde se radicaron hace algunos años.

Oriana Sivira, José Alejandro Ruiz y José Andrés Ruiz viajaron el pasado 14 de junio a Caracas para reencontrarse con su familia de San Cristóbal, estado de Táchira, en la capital venezolana y, luego, disfrutar de unos días de playa en la ciudad costera de La Guaira.

Sin embargo, el día en el que llegaron, se registraron los sismos de magnitud 7,1 y 7,5, que dejaron en ruinas el edificio en el que se hospedaban, al igual que otras 188 construcciones, según el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez.

Los Ruiz Sivira se encontraban en uno de los edificios que se desplomaron con los sismos:

A vísperas de cumplirse una semana de la mayor tragedia en la historia reciente de Venezuela, sus amigos en Sabaneta temen que los organismos de rescate dejen de buscar sobrevivientes.

Por medio del personal del edificio en el que se hospedaban, se enteraron de que, a las 6:04 p.m., hora local, cuando se registró el doblete sísmico, ellos se encontraban en un piso alto:

“La vigilante de residencias Vista Mar logró salir a tiempo y está con vida. Es una de las personas que más información nos ha podido otorgar. Ella los vio, porque vio al grupo de seis personas, incluidos los dos niños, en el lobby del hotel, antes de que subieran al apartamento. Desde ahí, no sabemos nada”, explicó, en diálogo con Noticias RCN, Yina Cano, amiga de Oriana.

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Amigos de la familia radicada en Sabaneta piden que no se detenga la búsqueda:

Han estado tratando de contactarlos vía WhatsApp, pero, al igual que su familia, no han tenido una respuesta: “Todas las amigas empezamos a comunicarnos unas con otras a ver qué sabíamos, hasta que la familia nos dijo desesperada que ellos no aparecían y confirmamos que al momento de la tragedia estaban en el apartamento”.

Ni Yina, ni los demás amigos de los Ruiz Sivira pierden la esperanza de que sean encontrados con vida por los equipos de rescate. Según comentó a este noticiero:

“En las madrugadas, que es cuando más silencio hay, se están escuchando sonidos. Ahí es donde nosotros insistimos en que hay vida, y es difícil porque las personas se van, pero no importa, nosotros estamos presentes y hemos apoyado a más personas del sector que están apoyando nuestra causa”.