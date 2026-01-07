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¡Relevante y significativo cambio en el precio del dólar! Así abrió hoy 1 de julio de 2026

Descubra cómo abrió exactamente el precio del dólar en Colombia hoy 1 de julio de 2026.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

julio 01 de 2026
08:17 a. m.
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El dólar en Colombia, según los reportes oficiales del Banco de la República, abrió este 1 de julio de 2026 en 3.413,00 pesos.

Además, la Tasa Representativa del Mercado se situó exactamente en 3.440,83 pesos, disminuyendo 2.76 pesos respecto a la del día anterior (30 de junio de 2026).

Precio del dólar en Colombia hoy 1 de julio de 2026: estos son los datos a tener en cuenta

La Tasa Representativa del Mercado, realizando el balance con la reportada el miércoles de la semana pasada (24 de junio de 2026), tuvo un aumento de 14.88 pesos y el 0.43 %.

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Sin embargo, haciendo el comparativo con la TRM de hace un mes (1 de junio de 2026), se detectó un descenso de 237.32 pesos, que representan el 6.45 %.

Asimismo, respecto a la Tasa Representativa del Mercado de hace un año (1 de julio de 2025), la disminución fue de 628.84 pesos y el 15.45 %.

Y, recordando la TRM con la que comenzó el 2026, se advirtió un descenso de 316.25 pesos, que equivalen al 8.42 %.

Así se están comprando y vendiendo los dólares en Colombia hoy 1 de julio de 2026

Las primeras tasas que, en promedio, se han encontrado en las casas de cambio durante la mañana de este 1 de julio de 2026 son las siguientes:

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  • Bogotá: 3.560 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.670 pesos para que los vendan.
  • Cali: 3.400 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.680 pesos para que los vendan.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
  • Medellín: 3.560 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.690 pesos para que los vendan.
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