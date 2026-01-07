🔴EN VIVO🔴 Inglaterra vs. RD Congo, Mundial 2026: Vea el partido en directo online

El imponente Mercedes-Benz Stadium (Atlanta Stadium) se viste de gala para albergar uno de los enfrentamientos más intrigantes y con mayor contraste de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La poderosa selección de Inglaterra se medirá ante la sorprendente República Democrática del Congo en una eliminatoria a partido único que promete emociones de principio a fin, donde el ganador ya sabe que tendrá que verse las caras ante la selección de México en la ronda de octavos de final.

Este compromiso marca un hito absoluto en el balompié internacional, ya que representa la primera vez en toda la historia que ambas naciones se cruzan en un terreno de juego. Sin antecedentes previos que condicionen el planteamiento táctico, el boleto a la siguiente ronda se definirá puramente por la pizarra de los estrategas, el talento individual y la fortaleza mental para manejar la presión de la eliminación directa.

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Así llegan las dos selecciones al choque por 16vos de final

La selección de los "Tres Leones", comandada por el técnico alemán Thomas Tuchel, llega a esta instancia con el cartel de favorita y un paso firme. Inglaterra se adjudicó el liderato del Grupo L de forma invicta acumulando 7 unidades, producto de una contundente victoria 4-2 sobre Croacia, un disputado empate sin goles ante Ghana y un solvente triunfo por 2-0 frente a Panamá. Bajo la dirección de Tuchel, el combinado británico presume una racha invicta de 11 compromisos oficiales (10 victorias y un empate), consolidando un fútbol pragmático y altamente dominador, promediando un notable 65.3% de posesión del esférico a lo largo de la fase de grupos.

Por su parte, la República Democrática del Congo ya ha grabado su nombre con letras de oro en esta edición mundialista. Los dirigidos por Sébastien Desabre accedieron a la fase eliminatoria como uno de los mejores terceros lugares tras protagonizar una meritoria fase de grupos en la que plantaron cara a los gigantes: arrancaron con un histórico empate 0-0 ante la Portugal de Cristiano Ronaldo, cayeron por la mínima (1-0) ante Colombia y sellaron su clasificación con una espectacular remontada por 3-1 sobre Uzbekistán.

Es la primera vez que los "Leopardos" acceden a unos cruces de eliminación directa en un Mundial, desatando la euforia en el continente africano.