Estos son los mejores CDT para invertir su dinero en este inicio de 2026: tasas por encima del 10%

El Certificado de Depósito a Término (CDT) se ha consolidado no solo como un instrumento financiero tradicional, sino como la columna vertebral del ahorro seguro para las familias y empresas. A enero de 2026, bajo un contexto de tasas de interés que buscan estabilidad frente a los movimientos del Banco de la República, la importancia de los CDT radica en su capacidad de ofrecer previsibilidad y protección del capital.

La principal ventaja que mantiene a este producto en la cima de las preferencias es la seguridad. En un mercado que ha visto fluctuaciones en otros activos más volátiles, el CDT garantiza una rentabilidad fija desde el primer día.

Con el inicio del nuevo año, las entidades financieras han ajustado sus ofertas para captar la liquidez del mercado. Tras el reciente incremento del salario mínimo y los ajustes en la política monetaria, algunas instituciones han lanzado tasas que superan la barrera del 11% E.A., convirtiéndose en opciones altamente competitivas.

Mejores entidades para invertir su dinero en un CDT

Hay que tener en cuenta que las tasas de interés de las entidades varían según el monto depositado y tiempo destinado a bloquear su dinero.

Bajo este contexto, aquí le damos a conocer las entidades con mejores tasas de interés, de acuerdo al informe presentado por la Superfinanciera con corte del 14 de enero.

CDT 90 días (tres meses)

Bold: 11% tasa de interés E.A.

Banco Itaú: 10,11% tasa de interés E.A.

Banco Occidente: 10,04% tasa de interés E.A.

CDT 180 días (seis meses)

Bold: 11,20% tasa de interés E.A.

Davivienda: 10,30 % tasa de interés E.A.

Banco Occidente: 10,25% tasa de interés E.A.

CDT 365 días (un año)