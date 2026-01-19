CANAL RCN
Economía

Estos son los mejores CDT para invertir su dinero en este inicio de 2026: tasas por encima del 10%

Conozca las entidades financieras con las mejores tasas de interés para tener mejor rentabilidad.

CDT embargable

Noticias RCN

enero 19 de 2026
04:49 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Certificado de Depósito a Término (CDT) se ha consolidado no solo como un instrumento financiero tradicional, sino como la columna vertebral del ahorro seguro para las familias y empresas. A enero de 2026, bajo un contexto de tasas de interés que buscan estabilidad frente a los movimientos del Banco de la República, la importancia de los CDT radica en su capacidad de ofrecer previsibilidad y protección del capital.

La principal ventaja que mantiene a este producto en la cima de las preferencias es la seguridad. En un mercado que ha visto fluctuaciones en otros activos más volátiles, el CDT garantiza una rentabilidad fija desde el primer día.

Bancolombia lanza paquetes de viajes por menos de dos millones de pesos: estos son los destinos
RELACIONADO

Bancolombia lanza paquetes de viajes por menos de dos millones de pesos: estos son los destinos

Con el inicio del nuevo año, las entidades financieras han ajustado sus ofertas para captar la liquidez del mercado. Tras el reciente incremento del salario mínimo y los ajustes en la política monetaria, algunas instituciones han lanzado tasas que superan la barrera del 11% E.A., convirtiéndose en opciones altamente competitivas.

Mejores entidades para invertir su dinero en un CDT

Hay que tener en cuenta que las tasas de interés de las entidades varían según el monto depositado y tiempo destinado a bloquear su dinero.

Bajo este contexto, aquí le damos a conocer las entidades con mejores tasas de interés, de acuerdo al informe presentado por la Superfinanciera con corte del 14 de enero.

CDT 90 días (tres meses)

  • Bold: 11% tasa de interés E.A.
  • Banco Itaú: 10,11% tasa de interés E.A.
  • Banco Occidente: 10,04% tasa de interés E.A.
Trabajadores en remoto tendrían cambio con pagos: así funcionaría
RELACIONADO

Trabajadores en remoto tendrían cambio con pagos: así funcionaría

CDT 180 días (seis meses)

  • Bold: 11,20% tasa de interés E.A.
  • Davivienda: 10,30 % tasa de interés E.A.
  • Banco Occidente: 10,25% tasa de interés E.A.

CDT 365 días (un año)

  • Banco Av Villas: 12,03% tasa de interés E.A.
  • Banco de Bogotá: 11,13% tasa de interés E.A.
  • Banco Falabella: 10,82% tasa de interés E.A.
  • Banco BBVA: 10,73% tasa de interés E.A.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Tiquetes aéreos

Tiquetes desde $63.000 para viajar en 2026: aerolínea anuncia tarifas 'ultra low cost' en Colombia

Subsidios

Estos son los subsidios de vivienda vigentes que tienen los colombianos para este 2026

Registraduría Nacional de Colombia

Registro Civil en Colombia tendrá cambio clave: madres tendrán decisión en sus manos

Otras Noticias

Bogotá

Registraduría da luz verde a recolección de firmas para cabildo sobre militarización en Bogotá

La iniciativa está liderada por José Jaime Uscátegui.

Luis Díaz

Luis Díaz no pudo ocultar curiosa reacción al ver icónica foto suya: el momento fue viral

El colombiano Luis Díaz se hizo viral en redes sociales luego de su reacción tras ver una icónica foto suya en sus inicios.

Donald Trump

Trump dice no estar obligado a encontrar una salida pacífica a la disputa por Groenlandia tras quedarse sin el Nobel

Venezuela

El doble de Vinicius, influencer colombiano, estaría cerca de debutar en el fútbol profesional

Alimentos

Carnes procesadas en la misma categoría de riesgo que los cigarrillos, según la OMS