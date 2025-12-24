Bancolombia lanza paquetes de viajes por menos de dos millones de pesos: estos son los destinos

Bancolombia, a través de su ecosistema digital Tu360Compras, ha anunciado el lanzamiento de una agresiva campaña de ofertas. La entidad financiera busca posicionar su marketplace como un referente no solo en comercio de productos, sino como una solución integral para viajeros, ofreciendo paquetes turísticos completos por menos de $2.000.000 y tiquetes aéreos nacionales desde los $70.000.

La plataforma Tu360, que integra servicios de movilidad, vivienda y comercio, ha fortalecido su categoría de "Viajes" mediante alianzas estratégicas con aerolíneas de bajo costo y cadenas hoteleras de primer nivel.

Esta iniciativa responde a la creciente demanda de los usuarios por encontrar opciones de descanso que se ajusten a presupuestos moderados, especialmente en el contexto de la temporada de vacaciones de fin de año y el inicio de 2026.

Estos son los destinos que ofrece Bancolombia en viajes

Dentro de las ofertas más destacadas, sobresale el paquete a Cartagena de Indias. Por un valor que ronda los $1.862.000 por pareja, los viajeros pueden disfrutar de cuatro días y tres noches en la "Heroica". Este plan incluye tiquetes aéreos saliendo desde Bogotá, alojamiento con desayuno incluido y la posibilidad de personalizar la experiencia eligiendo entre diversas aerolíneas asociadas.

Otros destinos que figuran con precios competitivos incluyen:

Santa Marta: Paquetes por pareja desde $1.406.000 (vuelo + hotel).

Cali: Escapadas regionales desde $802.750 por pareja.

San Andrés: Planes ajustados para disfrutar del mar de los siete colores con tarifas preferenciales para clientes de la entidad.

Para quienes buscan únicamente el desplazamiento, la plataforma ha habilitado rutas nacionales con tiquetes que inician en los $70.000. Estas tarifas están sujetas a disponibilidad y aplican principalmente para vuelos operados por aerolíneas como JetSmart, Wingo y LATAM, conectando las principales ciudades del país.

Aunque el enfoque principal es el turismo doméstico, Tu360 Bancolombia no ha dejado de lado las rutas internacionales. Destinos como Panamá se ofrecen en paquetes de vuelo y hotel desde los $4.100.000, posicionándose como una opción atractiva para quienes buscan compras y cultura caribeña fuera de las fronteras nacionales.