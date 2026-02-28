CANAL RCN
Economía

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy sábado 28 de febrero de 2026

Siguen ganando los apostadores tras el sorteo del Super Astro Luna de este 28 de febrero. Descura aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Luna y Freepik.

Noticias RCN

febrero 28 de 2026
09:05 p. m.
En el mundo del chance, cada fecha tiene su propio pulso. El 28 de febrero de 2026 no fue la excepción, con miles de jugadores pendientes del momento en que se definió la combinación del Super Astro Luna, un sorteo que se ha mantenido vigente gracias a su formato simple y a la emoción que genera en cada jornada.

Desde temprano, las apuestas comenzaron a moverse en distintos puntos del país. Algunos eligieron números basados en recuerdos personales, otros repitieron combinaciones habituales y también estuvieron quienes dejaron su elección al azar. Al final, todas esas decisiones convergieron en un solo resultado que marcó la suerte del día.

¿Quiénes fueron los ganadores? ¿Cuál fue la combinación del Super Astro Luna de este 28 de febrero de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 28 de febrero de 2026

Como todos los sábados, el sorteo del Super Astro Luna comenzó a las 10:42 de la noche.

Ante la presencia de la presentadora y el delegado de Coljuegos, las balotas se fueron deteniendo y confirmaron la siguiente combinación ganadora:

Número ganador: XXXX.
Signo zodiacal: XXXX.

Tras conocerse la combinación, llegó el instante de la verificación. Con el tiquete en mano, los jugadores revisaron cuidadosamente cada cifra buscando coincidencias que pudieran traducirse en premios. Ese momento, breve pero cargado de expectativa, es el que mantiene el interés en este tipo de sorteos.

¿Cuándo y a qué hora será el próximo sorteo del Super Astro Luna?

El Super Astro Luna se jugará durante todo el fin de semana y, por ende, el próximo sorteo se realizará el domingo 1 de abril de 2026, a las 8:30 de la noche.

Recuerde que una vez se revele el resultado oficial, usted podrá consultarlo aquí en el portal web de Noticias RCN.

 

