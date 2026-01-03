CANAL RCN
Internacional

Nahuel Gallo, gendarme argentino, fue excarcelado en Venezuela

Tras más de un año preso por el régimen, el gendarme fue liberado gracias a una acción humanitaria apoyada por la Asociación del Fútbol Argentino.

Foto: @afa/X

AFP

marzo 01 de 2026
06:48 p. m.
El gendarme argentino Nahuel Gallo, que estaba preso en Venezuela desde diciembre de 2024, fue excarcelado y ya se encuentra fuera de ese país, según informó el canciller argentino a través de su cuenta de X.

Más de 170 presos políticos salieron con libertad plena en Venezuela bajo la ley de amnistía
RELACIONADO

Más de 170 presos políticos salieron con libertad plena en Venezuela bajo la ley de amnistía

Gallo se encontraba detenido en Rodeo I, una temida prisión política en la periferia de Caracas.

"La República Argentina confirma que el ciudadano argentino Nahuel Agustín Gallo, Cabo Primero de la Gendarmería Nacional, quien se encontraba en situación de desaparición forzada desde el 8 de diciembre de 2024, ha sido liberado", escribió el canciller, Pablo Quirno, en X.

"Ya está volando hacia Argentina", publicó en X su esposa, María Alexandra Gómez quien aseguró que habló con él telefónicamente tras la liberación. "Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas", añadió.

AFA apoyó el rescate de Gallo

Por su parte la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), publicó una foto de Gallo frente a un avión junto a un dirigente de la entidad, junto a breve comunicado que celebra "la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura", dando a entender que participó del traslado del gendarme a la Argentina.

Mujeres familiares de presos políticos cumplen tercer día de huelga de hambre en Caracas
RELACIONADO

Mujeres familiares de presos políticos cumplen tercer día de huelga de hambre en Caracas

La semana pasada Gallo había iniciado junto a otros privados de libertad en Rodeo I una huelga de hambre para exigir su libertad.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, impulsó un proceso de liberaciones de presos políticos y luego una amnistía general después de la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense. Propone un proceso de "reconciliación nacional".

Excarcelación de presos políticos en Venezuela

Desde el inicio de las excarcelaciones el 8 de enero han quedado en libertad más de 540 personas, pero cerca de 560 -entre ellos decenas de extranjeros- siguen en prisión por motivos políticos, según cifras de la oenegé Foro Penal, que lidera la defensa de estos casos.

Gallo fue detenido en diciembre de 2024 al ingresar al país para visitar a su esposa.

El Ministerio Público lo acusó de entrar "irregularmente" a Venezuela y de estar vinculado con grupos de personas que planificaban "acciones desestabilizadoras y terroristas" en el país.

EL canciller argentino escribió el domingo que su país "continúa exigiendo al régimen venezolano la inmediata liberación del ciudadano argentino Germán Giuliani, así como de todas las personas privadas de su libertad por razones políticas".

"Nos estamos acercando a la libertad": Juan Pablo Guanipa tras ser beneficiado por ley de amnistía
RELACIONADO

"Nos estamos acercando a la libertad": Juan Pablo Guanipa tras ser beneficiado por ley de amnistía

