El ARC Simón Bolívar culmina histórica travesía a la Antártida tras más de 90 días de transmisión ininterrumpida

Con sentimientos encontrados, pero con la satisfacción del deber cumplido, finalizó la transmisión especial que durante más de 90 días llevó a los hogares colombianos cada detalle de la expedición al continente blanco a bordo del Armada Nacional de Colombia y su buque insignia para esta misión, el ARC Simón Bolívar.

Desde que el equipo periodístico zarpó de Cartagena, lo que parecía un sueño lejano se convirtió en una realidad histórica: demostrar por qué Colombia merece tener presencia científica en la Antártida y acompañar, paso a paso, el trabajo de marinos e investigadores en uno de los lugares más inhóspitos del planeta.

Durante 86 días de transmisión ininterrumpida —más de 90 al aire contando la semana previa al zarpe— se emitieron más de 100 informes periodísticos y 10 especiales con imágenes que, según sus protagonistas, “quedarán marcadas en el corazón”.

RELACIONADO El ARC Simón Bolívar fondea frente a Punta Arenas y prepara su llegada al muelle Prat

La misión periodística, liderada por Noticias RCN, acompañó el desarrollo de la agenda científica en el marco del Programa Antártico Colombiano, reafirmando el compromiso del país con la investigación y la cooperación internacional.

La huella imborrable del continente blanco

Dicen que la Antártida nunca se olvida, y para quienes la recorrieron durante 34 días de navegación, exploración y asombro constante, esa frase hoy cobra más sentido que nunca.

No solo fueron los paisajes infinitos de hielo y los glaciares imponentes que parecen eternos. Fue la sensación de pequeñez frente a la inmensidad blanca. El soplo inesperado de las ballenas rompiendo el silencio helado. Los pingüinos caminando libres en un territorio que les pertenece. Las focas descansando ajenas a la presencia humana y los lobos marinos jugando como si el frío extremo no existiera.

Pero la experiencia también puso a prueba a la tripulación y al equipo periodístico. Nevadas que borraban el horizonte, temperaturas de hasta -25 grados y vientos catabáticos exigieron disciplina, preparación y trabajo en equipo. En medio de esas condiciones, marinos y científicos desarrollaron 12 proyectos de investigación sin alterar el frágil equilibrio del ecosistema antártico.

Siete países abrieron las puertas de sus bases científicas, permitiendo conocer cómo se vive y se hace ciencia de manera permanente en el fin del mundo, en un ejercicio de cooperación internacional que fortalece la presencia colombiana en la región.

Regreso a casa con la misión cumplida

Hoy, el ARC Simón Bolívar inicia su travesía de regreso a Colombia. Tras más de 80 días de navegación —34 de ellos en el continente blanco— la tripulación, conocida como “los leopardos marinos”, continúa operaciones de manera ininterrumpida mientras se dirige hacia Cartagena, donde se espera su arribo el próximo 13 de abril.

El balance es contundente: misión científica cumplida, cobertura periodística lograda y una experiencia transformadora para quienes hicieron parte de la expedición. “La persona que sale de aquí se va transformada para siempre; su perspectiva del mundo cambia”, expresaron los integrantes del equipo.

El cierre estuvo marcado por los agradecimientos a la tripulación, a las familias que acompañaron a la distancia, a la Dirección General Marítima, al Programa Antártico Colombiano y a las directivas de Noticias RCN, encabezadas por José Manuel Acevedo, así como a productores y editores que hicieron posible la transmisión diaria desde uno de los puntos más remotos del planeta.

La transmisión termina, pero la historia continúa. Colombia regresa con más conocimiento, más experiencia y con la certeza de que su presencia en la Antártida no es un privilegio menor, sino una apuesta por la ciencia, la cooperación y el futuro.