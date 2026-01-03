CANAL RCN
Tendencias

Inteligencia Artificial dio a conocer quién será el eliminado de este domingo en la Casa de los Famosos

La herramienta tecnológica se la jugó y vaticinó lo que pasará este domingo 1 de marzo.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

marzo 01 de 2026
05:25 p. m.
La Casa de los Famosos vivirá este domingo una nueva noche de tensión y nerviosismo en conocer quién será el nuevo eliminado del reality.

¿Traición?: polémica decisión en La Casa de los Famosos Colombia alteró la convivencia de un grupo
¿Traición?: polémica decisión en La Casa de los Famosos Colombia alteró la convivencia de un grupo

Y es que luego de la semana que tuvo un sinnúmero de polémicas y la visita de Melissa Gate, los famosos se medirán en las votaciones para decidir quien saldrá.

¿Quién saldrá esta noche en la Casa de los Famosos 2026?

Ante esto, consultamos con la Inteligencia Artificial para que diera su predicción de lo que puede pasar esta noche de domingo.

Cabe anotar que los famosos en riesgo son: Manuela Gómez, Valentino, Juan Palau, Alexa Torrex, Tebi, Yuli y Lorena Altamirano.

Para la herramienta, los favoritos para seguir en competencia, de acuerdo a la tendencia las votaciones durante las últimas semanas son: Alexa Torrex y Yuli Ruiz lideran las encuestas de apoyo del público con un margen cómodo.

Habrá un castigo INOLVIDABLE en La Casa de los Famosos: el 'jefe' ya advirtió
Habrá un castigo INOLVIDABLE en La Casa de los Famosos: el 'jefe' ya advirtió

La IA vaticinó y aseguró que "la participante con más probabilidades de ser eliminada esta noche es Lorena Altamirano".

"Lorena ha registrado los porcentajes de votación más bajos en los sondeos previos (rondando apenas el 3% o 4% del apoyo total). A diferencia de figuras como Tebi o Juan Palau, que tienen un nicho de seguidores más ruidoso, Lorena ha pasado un poco más desapercibida en los conflictos centrales de la semana, lo que suele castigar a los participantes en las votaciones de salvación", dijo.

Esta noche se conocerá quién será el nuevo eliminado de la Casa de los Famosos. Usted podrá seguir todas las emociones por el Canal RCN y el 24/7 por la App del Canal RCN.

