CANAL RCN
Economía

Se conoció el origen falla tecnológica de la masiva caída de Bancolombia: esto se sabe

El presidente de la entidad dio a conocer los motivos de la falla.

Noticias RCN

febrero 27 de 2026
10:41 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Lo que comenzó como un mantenimiento de rutina el pasado domingo 22 de febrero se transformó en una de las contingencias tecnológicas más graves en la historia reciente del sector financiero colombiano.

Bancolombia, la entidad con la mayor base de clientes en el país (superando los 26 millones de usuarios), ha enfrentado una semana de intermitencias críticas que han paralizado desde el pago de un almuerzo corriente hasta la dispersión de nóminas multimillonarias.

Durante los últimos días, el panorama para los colombianos ha sido de incertidumbre y frustración. Los canales digitales, incluyendo la App Bancolombia y la Sucursal Virtual Personas, permanecieron inactivos o con acceso limitado por periodos que superaron las 24 y 48 horas en distintos ciclos.

Bancolombia confirmó que ya funcionan sus servicios: así compensará a clientes afectados
RELACIONADO

Bancolombia confirmó que ya funcionan sus servicios: así compensará a clientes afectados

Aunque el banco habilitó "planes de contingencia" para permitir retiros en cajeros y pagos con tarjetas, la imposibilidad de realizar transferencias interbancarias y consultar saldos reales generó un caos logístico que escaló hasta la Superintendencia Financiera.

Al coincidir la falla con los cierres de mes y los preparativos para los pagos de quincena, miles de compañías reportaron la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones tributarias y compromisos con proveedores. Según gremios del sector Fintech y comercio, las pérdidas por costo de oportunidad son incalculables, con operaciones estancadas que superan los miles de millones de pesos.

Este fue el origen de la falla en Bancolombia que afectó a millones de colombianos y empresas

Tras días de especulaciones sobre un posible ciberataque, el presidente de la entidad, Juan Carlos Mora, salió al paso para aclarar la situación y revelar el origen técnico del problema. Contrario a los temores populares, no hubo una vulneración de seguridad; el "villano" de esta historia fue un error humano y técnico en la infraestructura base.

El origen de la falla se remonta a una actualización de software en componentes críticos de IBM, el proveedor tecnológico que soporta gran parte de la operación del banco.

Durante una ventana de mantenimiento programada para la madrugada del domingo, se intentó realizar una sincronización de máquinas críticas entre los centros de datos. Sin embargo, el procedimiento no cumplió con los parámetros esperados.

Lo anterior fue “fruto de un cambio que teníamos programado para el fin de semana y que no salió como esperábamos, hemos tenido unas dificultades con nuestras máquinas principales”, dijo.

"El daño no es físico en la máquina, por lo tanto, no se trata de traer un repuesto o reemplazar un equipo. La falla está en componentes específicos del software que proveen nuestros proveedores, algo similar al sistema operativo", agregó.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dólar

¡SIGNIFICATIVO cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 27 de febrero de 2026! Tocó máximos

Comercio

Vehículos eléctricos e híbridos deberán cumplir con exigente trámite para obtener beneficio tributario en 2026

Icetex

Subsidio del Icetex en 2026: En esto quedó el valor para miles de estudiantes

Otras Noticias

Champions League

Champions League al rojo vivo: el Bayern de Luis Díaz ya conoce su ruta a la final

El Bayern Múnich conoció su camino para la final de la Champions League. Vea la dura ruta de Luis Díaz.

Abuso sexual

Tribunal deja en firme condena de 48 años en prisión contra agresor sexual en serie

Dalmer Antonio Álvarez Guerra dopaba a sus víctimas, algunas de ellas menores de edad, en sesiones de fotos que ofrecía como supuestas oportunidades de trabajo en la industria de modelaje.

Venezuela

"Cambios radicales": Mhoni Vidente impresionó con nueva predicción sobre el futuro de Venezuela

Pakistán

Pakistán se declara en guerra abierta contra Afganistán y sus autoridades talibanes

Cuidado personal

Uso de tacones a diario: ¿cuáles son los impactos sobre la postura del cuerpo?