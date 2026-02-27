Se conoció el origen falla tecnológica de la masiva caída de Bancolombia: esto se sabe

Lo que comenzó como un mantenimiento de rutina el pasado domingo 22 de febrero se transformó en una de las contingencias tecnológicas más graves en la historia reciente del sector financiero colombiano.

Bancolombia, la entidad con la mayor base de clientes en el país (superando los 26 millones de usuarios), ha enfrentado una semana de intermitencias críticas que han paralizado desde el pago de un almuerzo corriente hasta la dispersión de nóminas multimillonarias.

Durante los últimos días, el panorama para los colombianos ha sido de incertidumbre y frustración. Los canales digitales, incluyendo la App Bancolombia y la Sucursal Virtual Personas, permanecieron inactivos o con acceso limitado por periodos que superaron las 24 y 48 horas en distintos ciclos.

Aunque el banco habilitó "planes de contingencia" para permitir retiros en cajeros y pagos con tarjetas, la imposibilidad de realizar transferencias interbancarias y consultar saldos reales generó un caos logístico que escaló hasta la Superintendencia Financiera.

Al coincidir la falla con los cierres de mes y los preparativos para los pagos de quincena, miles de compañías reportaron la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones tributarias y compromisos con proveedores. Según gremios del sector Fintech y comercio, las pérdidas por costo de oportunidad son incalculables, con operaciones estancadas que superan los miles de millones de pesos.

Este fue el origen de la falla en Bancolombia que afectó a millones de colombianos y empresas

Tras días de especulaciones sobre un posible ciberataque, el presidente de la entidad, Juan Carlos Mora, salió al paso para aclarar la situación y revelar el origen técnico del problema. Contrario a los temores populares, no hubo una vulneración de seguridad; el "villano" de esta historia fue un error humano y técnico en la infraestructura base.

El origen de la falla se remonta a una actualización de software en componentes críticos de IBM, el proveedor tecnológico que soporta gran parte de la operación del banco.

Durante una ventana de mantenimiento programada para la madrugada del domingo, se intentó realizar una sincronización de máquinas críticas entre los centros de datos. Sin embargo, el procedimiento no cumplió con los parámetros esperados.

Lo anterior fue “fruto de un cambio que teníamos programado para el fin de semana y que no salió como esperábamos, hemos tenido unas dificultades con nuestras máquinas principales”, dijo.

"El daño no es físico en la máquina, por lo tanto, no se trata de traer un repuesto o reemplazar un equipo. La falla está en componentes específicos del software que proveen nuestros proveedores, algo similar al sistema operativo", agregó.