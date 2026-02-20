CANAL RCN
Deportes

Neymar le puso fecha a su retiro profesional y causó sorpresa en redes sociales

Neymar Jr. habló sobre su retiro profesional y sus millones de fanáticos se sorprendieron de inmediato.

Neymar
Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 20 de 2026
07:30 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El astro brasileño Neymar no descarta retirarse en diciembre, cuando acabe su actual contrato con el Santos de Sao Paulo, mientras mantiene la mira en el Mundial 2026 con la selección de Brasil.

Neymar, que acaba de cumplir 34 años, reapareció el domingo en las canchas con el antiguo equipo de Pelé tras pasar por el quirófano a finales del año pasado por una lesión en la rodilla izquierda.

DT de James le bajó el pulgar para su debut: esto dijo del colombiano
RELACIONADO

DT de James le bajó el pulgar para su debut: esto dijo del colombiano

"No sé qué va a pasar de aquí en adelante, qué va a pasar el año que viene, puede ser que llegue diciembre y me quiera retirar. Va a salir de mi corazón. Vamos un día a la vez", dijo el atacante en una entrevista con Cazé TV divulgada el jueves.

"Este año es muy importante, no solo para el Santos, sino también para la selección brasileña y para mí, con la Copa del Mundo. Es un desafío muy grande", agregó.

Neymar retornó en una goleada 6-0 que el Santos propinó al modesto Velo Clube en el Campeonato Paulista, el torneo del estado de Sao Paulo. Dio una asistencia.

"Quería volver para ayudar al equipo de la mejor manera posible, así que retrasé un poco mi retorno para regresar al 100%, sin dolor, sin miedo, sin nada", comentó la exestrella de Barcelona y Paris Saint-Germain.

"Quedé feliz, tranquilo (...), obviamente necesito retomar ritmo de juego", expresó.

Neymar aún no ha sido convocado por el seleccionador Carlo Ancelotti.

Director del Minnesota habló de James Rodríguez y lo calificó de “egoísta” por pensar en el Mundial
RELACIONADO

Director del Minnesota habló de James Rodríguez y lo calificó de “egoísta” por pensar en el Mundial

El italiano inició ciclo en junio de cara al Mundial, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Brasil comparte grupo con Marruecos, Haití y Escocia.

Máximo anotador histórico de la Seleção, con 79 goles, jugó el último de sus 128 encuentros con la camiseta verdeamarela el 17 de octubre de 2023, cuando se lesionó gravemente en la rodilla.

Neymar recibió una fuerte patada en su regreso con Santos y encendió alarmas rumbo al Mundial 2026
RELACIONADO

Neymar recibió una fuerte patada en su regreso con Santos y encendió alarmas rumbo al Mundial 2026

Neymar tuvo recurrentes lesiones en 2025. Fue, sin embargo, clave para la permanencia del Santos en la primera división del Brasileirão, con ocho goles y una asistencia en 20 partidos jugados en el torneo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

James Rodríguez

DT de James le bajó el pulgar para su debut: esto dijo del colombiano

Champions League

Prestianni rindió testimonio ante la UEFA: esto fue lo que supuestamente dijo a Vinicius

Radamel Falcao García

“Es una realidad y la llamada existió”: Falcao se acerca a la selección Colombia

Otras Noticias

Yeison Jiménez

Desgarrador: familiares revelaron video INÉDITO de Yeison Jiménez junto a su esposa y sus hijos

El video fue publicado en la cuenta oficial de Instagram de Yeison Jiménez.

Registraduría Nacional de Colombia

¿Qué es el formulario E-14 y cómo se diligencia? Abecé antes de las elecciones

La Registraduría explicó por qué este documento es relevante en la transparencia de las elecciones.

Pensiones

Estas son las pensiones que se vieron afectadas por incremento del salario mínimo en Colombia

Venezuela

Nicolás Maduro recibió inesperada visita en la cárcel: Diosdado Cabello entregó detalles

Enfermedades

Confirman caso importado de sarampión en adulto que llegó a Bogotá desde México: ¿qué se sabe?