Huelga de trabajadores de la energía en Santander genera gran preocupación: están en riesgo clínicas y hospitales

El Consejo Gremial Nacional y la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis) expresaron gran preocupación frente a la huelga anunciada por el Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia (Sintraelecol) en la Electrificadora de Santander (Essa).

En un comunicado dirigido a la opinión pública, advirtieron que la medida desconoce la Constitución Política de Colombia, que prohíbe las huelgas en empresas de servicios públicos esenciales, como la Essa.

Permitirlo “pondría en riesgo el bienestar e incluso la vida de un importante número de colombianos”, debido a que “la interrupción del servicio impactaría a más de 958 mil usuarios, de los cuales 243 mil son rurales y 64 mil en modalidad de energía prepago, ubicados en 102 municipios y 6 departamentos”.

El Consejo Gremial y Asocodis hacen un llamado urgente a las autoridades a tomar cartas en el asunto:

En respuesta, desde el Consejo Gremial y Asocodis hicieron un llamado urgente a los ministerios de Minas y Energía y de Trabajo, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Procuraduría a garantizar la prestación del servicio y el cumplimiento de la Constitución.

De lo contrario, el costo sería extremadamente alto, sobre todo entre pacientes que necesitan de equipos médicos vitales, que funcionan con energía, en casa o clínicas y hospitales:

“Se comprometería la operación de 517 establecimientos de salud —con 71 pacientes electrodependientes o en situación crítica—, 47 hogares geriátricos, 54 hogares del ICBF, 3.492 instituciones educativas, entre otros”.

Avanzan los diálogos entre la Essa y el sindicato de trabajadores de la energía:

Entendiendo que la prestación del servicio de energía eléctrica no es un asunto meramente empresarial, sino estructural para la vida, seguridad y desarrollo en el departamento, el gerente general de la Essa, Guillermo León, informó que continúan los diálogos con miembros del sindicato de trabajadores de la energía y que:

“La empresa seguirá prestando el servicio público de energía. Es un servicio esencial, como lo define la Ley 142 y la Ley 143, y es nuestra responsabilidad de frente a ustedes, los usuarios, que el servicio de energía continúe operando”, Guillermo León, gerente general de la Electrificadora de Santander (Essa).

Un llamado al que se suma el Consejo Gremial, invitando “a las partes a retomar de manera inmediata los canales institucionales de diálogo y concertación, y exhortando al sindicato a abstenerse de ejecutar una medida que desconoce el marco constitucional y legal vigente, y que puede ocasionar daños significativos e irreversibles para la sociedad”.