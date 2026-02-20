CANAL RCN
Economía

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 20 de febrero de 2026: último sorteo

Conozca el resultado de la Lotería de Medellín del viernes 20 de febrero de 2026 y verifique si el premio mayor fue para usted.

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 20 de febrero de 2026: último sorteo
Foto: Lotería de Medellín

Noticias RCN

febrero 20 de 2026
08:30 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Lotería de Medellín realizó este viernes 20 de febrero de 2026 su tradicional sorteo semanal, que cada semana entrega millonarios premios a los apostadores que jugaron con ilusión esperando ver sus números salir favorecidos.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 14 de febrero de 2026: conoce el premio mayor
RELACIONADO

Resultados de la Lotería de Boyacá del 14 de febrero de 2026: conoce el premio mayor

Después de un nuevo sorteo lleno de expectativas, que se llevó a cabo a las 11:00 p.m., miles de colombianos ya pudieron verificar si fueron afortunados en el último juego de azar de la semana.

El número que cayó de la Lotería de Medellín el 20 de febrero de 2026

En el sorteo celebrado este viernes 20 de febrero de 2026, el número premiado del premio mayor fue X X X X, acompañado de la serie X X X, según indica el registro oficial del sorteo.

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 13 de febrero de 2026: último sorteo
RELACIONADO

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 13 de febrero de 2026: último sorteo

Este sorteo, como es habitual, ofrece uno de los acumulados más altos del país, lo que convierte a la Lotería de Medellín en una de las preferidas por los apostadores colombianos que buscan ganarse grandes sumas de dinero con un solo billete.

Además del premio mayor, el sorteo de la Lotería de Medellín entrega también premios secos y adicionales a quienes aciertan otras combinaciones de cifras y series, lo que incrementa el número de ganadores por sorteo.

Si jugaste tus números esta noche, ahora puedes comparar tus boletos con el número ganador oficial y verificar si tu apuesta fue la afortunada. En caso de que tu número coincida, recuerda seguir los pasos establecidos por la entidad para reclamar el premio dentro de los plazos y requisitos estipulados.

¿Cómo y cuándo se realizó el sorteo de la Lotería de Medellín?

La Lotería de Medellín celebra sus sorteos todos los viernes en la noche, generalmente alrededor de las 11:00 p.m., con transmisión en vivo en diferentes plataformas y canales, permitiendo que los apostadores sigan el desenlace del juego en tiempo real.

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este miércoles 18 de febrero
RELACIONADO

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este miércoles 18 de febrero

Este sorteo semanal representa una tradición en Colombia y una oportunidad para que muchos sueñen con cambiar su vida gracias a un billete ganador. Si esta vez no resultaste agraciado, no te desanimes: cada semana hay una nueva oportunidad de probar suerte con la Lotería de Medellín.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Pensiones

Estas son las pensiones que se vieron afectadas por incremento del salario mínimo en Colombia

Finanzas personales

¿Prestó dinero sin haber firmado pagaré y no le han pagado? Esto es lo que debe hacer

Bogotá

De 16.000 a menos de 5.000: el desplome silencioso del mercado de taxis

Otras Noticias

Donald Trump

¿Cuál podría ser el efecto en Colombia del nuevo arancel global del 10% anunciado por Trump?

Donald Trump respondió con un gravamen temporal que podría afectar a todos los países, incluida Colombia.

Santos

Neymar le puso fecha a su retiro profesional y causó sorpresa en redes sociales

Neymar Jr. habló sobre su retiro profesional y sus millones de fanáticos se sorprendieron de inmediato.

Yeison Jiménez

Desgarrador: familiares revelaron video INÉDITO de Yeison Jiménez junto a su esposa y sus hijos

Venezuela

Nicolás Maduro recibió inesperada visita en la cárcel: Diosdado Cabello entregó detalles

Enfermedades

Confirman caso importado de sarampión en adulto que llegó a Bogotá desde México: ¿qué se sabe?