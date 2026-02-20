Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 20 de febrero de 2026: último sorteo

La Lotería de Medellín realizó este viernes 20 de febrero de 2026 su tradicional sorteo semanal, que cada semana entrega millonarios premios a los apostadores que jugaron con ilusión esperando ver sus números salir favorecidos.

Después de un nuevo sorteo lleno de expectativas, que se llevó a cabo a las 11:00 p.m., miles de colombianos ya pudieron verificar si fueron afortunados en el último juego de azar de la semana.

El número que cayó de la Lotería de Medellín el 20 de febrero de 2026

En el sorteo celebrado este viernes 20 de febrero de 2026, el número premiado del premio mayor fue X X X X, acompañado de la serie X X X, según indica el registro oficial del sorteo.

Este sorteo, como es habitual, ofrece uno de los acumulados más altos del país, lo que convierte a la Lotería de Medellín en una de las preferidas por los apostadores colombianos que buscan ganarse grandes sumas de dinero con un solo billete.

Además del premio mayor, el sorteo de la Lotería de Medellín entrega también premios secos y adicionales a quienes aciertan otras combinaciones de cifras y series, lo que incrementa el número de ganadores por sorteo.

Si jugaste tus números esta noche, ahora puedes comparar tus boletos con el número ganador oficial y verificar si tu apuesta fue la afortunada. En caso de que tu número coincida, recuerda seguir los pasos establecidos por la entidad para reclamar el premio dentro de los plazos y requisitos estipulados.

¿Cómo y cuándo se realizó el sorteo de la Lotería de Medellín?

La Lotería de Medellín celebra sus sorteos todos los viernes en la noche, generalmente alrededor de las 11:00 p.m., con transmisión en vivo en diferentes plataformas y canales, permitiendo que los apostadores sigan el desenlace del juego en tiempo real.

Este sorteo semanal representa una tradición en Colombia y una oportunidad para que muchos sueñen con cambiar su vida gracias a un billete ganador. Si esta vez no resultaste agraciado, no te desanimes: cada semana hay una nueva oportunidad de probar suerte con la Lotería de Medellín.