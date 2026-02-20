Estos son los productos colombianos que tendrán duro golpe tras arancel anunciado por Trump

La Corte Suprema de Estados Unidos dio un golpe significativo a la política arancelaria del presidente Donald Trump, pero el mandatario respondió inmediatamente con la imposición de un nuevo arancel global del 10% de carácter temporal.

La decisión del alto tribunal, contenida en un fallo de 170 páginas, declaró ilegales los aranceles recíprocos anunciados el año pasado, argumentando que el presidente había excedido sus facultades constitucionales al pasar por encima del Congreso.

Choque entre la corte y Trump

Seis jueces del tribunal votaron a favor de anular los gravámenes, mientras tres lo hicieron en contra.

“Profundamente decepcionante”: así calificó Trump la resolución judicial. “En mi opinión, la corte se ha dejado influenciar por intereses extranjeros y un movimiento político mucho más pequeño de lo que la gente podría imaginar”, declaró.

Como respuesta, invocó la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que le autoriza como jefe de Estado imponer medidas temporales de emergencia para enfrentar el déficit en la balanza de pagos.

Esta legislación establece un tope del 15% de impuestos sobre el valor de los productos gravados y permite su extensión hasta 150 días sin requerir el aval del Congreso. Trump también señaló que estudiaría otras secciones legales para proteger al país de prácticas comerciales desleales.

Los productos que recibirán el impacto

Para Colombia, cuyos productos probablemente quedarán exceptuados en el caso de exportaciones minerales energéticas como petróleo, oro y esmeraldas; el nuevo arancel afectará principalmente al café, aguacate y banano, tres de los principales productos exportados.

Otros productos como flores, cacao y textiles, que con la decisión habían quedado en 0%, regresarían al gravamen del 10%. Según cifras del Dane, durante 2025, las exportaciones hacia Estados Unidos superaron los 14.000 millones de dólares, con un crecimiento mayor al 10%.

Los empresarios colombianos han llamado a la calma. “El mensaje es no asumir automáticamente hasta que se tenga directrices y guías oficiales por parte de Estados Unidos. Recomendamos revisar con sus agentes y asesores aduaneros el estado de sus operaciones”, expresó María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia.

El impacto de estos movimientos arancelarios ya se reflejó en el mercado cambiario, donde el dólar cerró por encima de los 3.700 pesos, una cifra no vista en más de un mes. La divisa quedó en 3.717 pesos, mientras la tasa representativa del mercado quedó en 3.691 pesos.