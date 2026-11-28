El Black Friday se ha consolidado como el momento ideal del año para renovar tu smartphone sin desajustar el presupuesto.

Durante esta jornada de ofertas en Colombia, los principales comercios, operadores y tiendas oficiales han lanzado rebajas agresivas en equipos de gama media y gama alta, alcanzando descuentos de hasta un millón de pesos (e incluso superiores en referencias premium) junto con combos que incluyen audífonos o relojes inteligentes.

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Si estás buscando cambiar de teléfono, te presentamos una guía con los modelos más destacados del mercado, sus rebajas y consejos clave para aprovechar las mejores promociones.

Los smartphones con mayores rebajas del Black Friday

Las ofertas más atractivas de esta temporada se concentran en dispositivos con conectividad 5G, pantallas de alta tasa de refresco y cámaras de nivel profesional. Entre las referencias con mayores reducciones de precio destacan:

Apple (iPhone Air e iPhone 17 Pro Max): La marca de la manzana sorprende en esta edición con rebajas directas que alcanzan el millón de pesos en el iPhone Air en distribuidores autorizados. Asimismo, modelos insignia como el iPhone 17 Pro Max de 256 GB presentan descuentos superiores al 20 % frente a su precio habitual.

Samsung Galaxy Serie S (S26 Ultra y S25 FE): La línea insignia de Samsung lidera las rebajas en gama alta. El Galaxy S26 Ultra 5G registra recortes de precio que superan el millón de pesos en grandes superficies y promociones especiales en la tienda oficial.

Por su parte, el Galaxy S25 FE 5G destaca como una de las opciones con mejor relación calidad-precio al superar el 50 % de descuento.

Motorola Edge 50 5G: Para quienes buscan potencia y diseño a un precio accesible, este modelo de 256 GB y 12 GB de RAM se posiciona como una de las gangas de la jornada, con rebajas de hasta el 66 % (ahorrando cerca de dos millones respecto a su precio de lista) e incluyendo audífonos Moto Buds en ciertos comercios.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G y Redmi 15C: Xiaomi apuesta por los combos y los descuentos directos. El Redmi Note 15 Pro 5G supera el 40 % de descuento con accesorios incluidos, mientras que el Redmi 15C baja más de un 50 %, ubicándose por debajo de los $600.000 pesos.