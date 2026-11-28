El mundo de la lucha libre profesional está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Jermaine Haley, ampliamente conocido en el cuadrilátero como Bronson Reed, a los 38 años de edad.

La noticia fue dada a conocer por la WWE a través de un comunicado oficial, en el que la empresa informó que el luchador nacido en Australia murió debido a complicaciones médicas, sin detallar hasta el momento los diagnósticos exactos que desencadenaron el deceso.

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La partida de Bronson Reed ha generado un profundo impacto entre seguidores, compañeros de profesión y medios deportivos, tanto por su juventud como por haber atravesado semanas complicadas tras su última aparición sobre el ring.

Esta fue la causa de la muerte de Bronson

De acuerdo con reportes de prensa internacional, el luchador sufrió graves lesiones durante su participación en el evento Crown Jewel, celebrado en Riad, Arabia Saudita. En ese combate, Haley presentó fracturas de costillas y una laceración renal (desgarro en los riñones), un cuadro delicado que lo obligó a permanecer hospitalizado y someterse a una intervención quirúrgica en territorio saudí antes de regresar a Estados Unidos para continuar su recuperación.

Aunque la compañía no ha precisado si las complicaciones médicas que provocaron su muerte están directamente vinculadas a esas lesiones, el anuncio reavivó la atención sobre su estado de salud tras el evento y dejó numerosas interrogantes entre la afición de la lucha libre.

En su comunicado, la WWE calificó a Bronson Reed como una figura imponente dentro de la compañía, además de destacar su calidad humana al describirlo como una persona extraordinaria, un colega apreciado y un hombre dedicado a su familia. Asimismo, la organización envió sus condolencias a su esposa, Paige —quien se encuentra embarazada—, a su hija, a sus amigos, a sus compañeros y a los fanáticos.

A lo largo de su carrera en la lucha libre, el gladiador australiano construyó un perfil distintivo al combinar potencia física, agilidad y movimientos de alto impacto —como su característico Tsunami desde la tercera cuerda—, rompiendo con los estereotipos tradicionales de los competidores de gran tonelaje.

Dentro de su palmarés destacan hitos como la conquista del Campeonato Norteamericano de NXT en 2021 y su triunfo en la Andre the Giant Memorial Battle Royal en 2024, consolidándose como un nombre reconocido en el panorama del entretenimiento deportivo.