La llegada del Black Friday volverá a poner a prueba la capacidad tecnológica de las empresas en Colombia, en un contexto en el que el comercio electrónico continúa creciendo y exige plataformas cada vez más robustas para soportar millones de transacciones sin afectar la experiencia de los usuarios.

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Según cifras de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), durante 2025 se registraron 684,6 millones de compras en línea en el país, un 19,9 % más que el año anterior, mientras que las ventas digitales alcanzaron los $145,4 billones.

De cara a la jornada de descuentos del 27 de noviembre, expertos advierten que el desafío no solo estará en atraer consumidores con promociones, sino en garantizar que toda la infraestructura tecnológica responda de manera eficiente ante el aumento de la demanda.

Fallas en plataformas de comercio electrónico, pasarelas de pago, sistemas de inventario o servicios de conectividad pueden traducirse en pérdidas económicas y afectar la reputación de las marcas.

Crece la presión sobre las plataformas digitales

El panorama para 2026 evidencia una mayor presión sobre los sistemas tecnológicos. De acuerdo con el primer informe trimestral de la CCCE, las transacciones digitales crecieron hasta un 22,2 % anual durante los primeros tres meses del año, lo que incrementa las exigencias para las compañías que participan en eventos comerciales masivos.

En este escenario, Raúl Castillo, director de soluciones de ingeniería LATAM de BMC Helix, señaló que estas jornadas representan una prueba de resistencia para toda la infraestructura tecnológica de las organizaciones, incluyendo aplicaciones, comunicaciones, seguridad y plataformas digitales.

Asimismo, destacó que una experiencia de compra exitosa depende de la correcta integración entre múltiples sistemas, como aplicaciones móviles, inventarios, bases de datos, servicios en la nube y mecanismos de pago.

Según la CCCE, durante 2025 el débito a cuenta bancaria o PSE concentró el 57,2 % del valor de las transacciones de comercio electrónico y el 46,5 % de su volumen, lo que demuestra la relevancia de la estabilidad tecnológica en toda la cadena de compra.

Las claves para afrontar jornadas de alta demanda

Entre las principales recomendaciones para las empresas se encuentra adoptar herramientas de monitoreo integral que permitan tener visibilidad sobre toda la infraestructura tecnológica y anticipar posibles incidentes antes de que afecten a los usuarios.

Los expertos señalan que las organizaciones deben fortalecer aspectos como la capacidad de infraestructura, la observabilidad de extremo a extremo, la detección temprana de fallas mediante inteligencia artificial, la automatización de respuestas y los planes de continuidad operativa para reducir riesgos durante los picos de demanda.

Para Raúl Castillo, el reto actual no consiste únicamente en disponer de más infraestructura, sino en desarrollar capacidades para anticipar riesgos, diagnosticar incidentes de manera más rápida y automatizar procesos de respuesta. Según explicó, herramientas basadas en observabilidad, AIOps y automatización pueden contribuir a garantizar una mejor experiencia para los clientes durante eventos como el Black Friday.

En un contexto donde cada minuto de indisponibilidad puede representar ventas perdidas, la preparación tecnológica se perfila como un factor determinante para el éxito de las empresas durante la temporada de descuentos.

La competencia ya no solo estará en quién ofrece las promociones más atractivas, sino en quién tiene la capacidad de cumplirlas sin interrupciones.