Las organizaciones armadas ilegales no solo están ampliado su presencia territorial y sino también fortaleciendo su capacidad de combate; esto lo hacen desarrollando mecanismos tecnológicos para mantener comunicadas a sus estructuras, coordinar sus actividades y, posiblemente, detectar los movimientos de la Fuerza Pública.

Dos operaciones militares conocidas por Noticias RCN en Antioquia y Cauca dejaron al descubierto parte de esa infraestructura. En los procedimientos, el Ejército ubicó y desmanteló equipos de comunicación que estarían al servicio del Clan del Golfo y de las disidencias de las Farc.

Los hallazgos incluyen dispositivos para transmitir señales, un detector de drones y una emisora clandestina.

¿Qué fue lo que halló el Ejército?

La primera operación se desarrolló en zona rural de Anorí, Antioquia, donde tropas de la Séptima División del Ejército llegaron hasta una infraestructura que, de acuerdo con la información conocida por Noticias RCN, funcionaría como una central de comunicaciones del Clan del Golfo.

Después de fuertes combates, los militares encontraron un arsenal y varios equipos que conformarían una red para mantener contacto con las estructuras criminales de esta organización.

Entre los elementos hallados hubo dos dispositivos que llamaron especialmente la atención de los investigadores: un detector de drones y un amplificador de señal inalámbrica.

El primero habría permitido advertir la presencia de estos equipos aéreos, mientras que el segundo tendría la capacidad de ampliar la cobertura de las comunicaciones inalámbricas.

Descubren emisora clandestina al servicio de las disidencias en Cauca

En una segunda operación, esta vez en el Cañón del Micay, zona rural del municipio de Argelia, Cauca, soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido número cuatro ubicaron e inhabilitaron una emisora clandestina.

De acuerdo con información de inteligencia militar, este sistema de comunicación estaría al servicio de alias Iván Mordisco, a través de la estructura Carlos Patiño.

El hallazgo puso en evidencia otra de las herramientas que utilizarían las disidencias de las Farc para mantener sus comunicaciones en esta región del suroccidente del país.