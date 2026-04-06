CANAL RCN
Economía

Cerrejón anuncia relevo en la Presidencia tras la salida de Claudia Bejarano

Durante su gestión enfrentó la pandemia, una huelga laboral y ataques a la infraestructura.

Foto: Cerrejón

Noticias RCN

junio 04 de 2026
08:28 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Cerrejón informó que Claudia Bejarano dejará la Presidencia de la compañía el próximo 30 de junio, tras 42 años de trayectoria en la minera. Bejarano inició como practicante en 1984 y ocupó diversos cargos financieros y administrativos hasta llegar a la máxima dirección en 2019.

9.000 contratos de trabajo se encuentran suspendidos por bloqueos en el Cerrejón
RELACIONADO

9.000 contratos de trabajo se encuentran suspendidos por bloqueos en el Cerrejón

Durante su gestión enfrentó la pandemia, una huelga laboral y ataques a la infraestructura, logrando mantener la productividad y la sostenibilidad del negocio.

Legado social y ambiental

Bajo su liderazgo, Cerrejón fortaleció el diálogo con las comunidades vecinas y promovió proyectos de resiliencia social. Entre sus iniciativas se destaca el programa de voluntariado “Juntos cambiamos vidas”, que articuló a 59 empresas contratistas en apoyo a la educación en La Guajira.

Cerrejón anuncia la suspensión de sus operaciones por bloqueo en La Guajira
RELACIONADO

Cerrejón anuncia la suspensión de sus operaciones por bloqueo en La Guajira

En materia ambiental, la compañía rehabilitó más de 5.300 hectáreas, sembró más de 4 millones de árboles y consolidó el corredor de biodiversidad Wüin Manna, conectando la Sierra Nevada de Santa Marta con la Serranía del Perijá.

¿Quién asumirá la Presidencia de Cerrejón?

A partir del 1 de julio, Edgar Alfonso, actual vicepresidente de Finanzas, asumirá la Presidencia. Alfonso es contador público de la Universidad Nacional, con maestría en Finanzas de la Universidad de los Andes y MBA en Northwestern University.

Cerrejón condenó reciente atentado en Uribia: van tres en menos de un mes
RELACIONADO

Cerrejón condenó reciente atentado en Uribia: van tres en menos de un mes

Con más de 20 años de experiencia en el sector minero-energético, ha ocupado cargos de liderazgo en BHP y South32. Su visión estratégica será clave para fortalecer la seguridad, la sostenibilidad y el relacionamiento comunitario de la compañía.

Cerrejón destacó que la transición se realizará de manera ordenada, garantizando la continuidad operacional y el cumplimiento de compromisos. La empresa agradeció a Claudia Bejarano por su legado y la inspiración que representa para las mujeres en la industria minera colombiana.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Educación

Alcaldía de Bogotá entregará 100 becas para maestrías virtuales sin costo

Nequi

Los pagos de Nequi por PSE dejarán de funcionar temporalmente: conozca la fecha y el horario

Educación

Alcaldía de Bogotá abre cupos para estudiar inglés gratis: así puede inscribirse

Otras Noticias

Santa Marta

Guacamaya murió tras electrocutarse con cables de alta tensión en Santa Marta: no es el primer caso

Ciudadanos reportaron que este caso no es aislado ya que otras aves exóticas también han perdido la vida al toparse con dichas infraestructuras eléctricas.

Redes sociales

Alejandro Estrada reveló que ya no se habla con Tebi Bernal ni Alexa Torres

El ganador de la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia reveló la situación actual de su amistad con los jugadores.

Mundial de fútbol

Confirmadas las Fan Zone para ver a Colombia en el Mundial

Accidente aéreo

Avión colapsó mientras estaba estacionado: todo quedó en video

Cuidado personal

¿Cómo conservar la energía durante el día?: expertos recomiendan opciones naturales