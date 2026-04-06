Cerrejón anuncia relevo en la Presidencia tras la salida de Claudia Bejarano

Cerrejón informó que Claudia Bejarano dejará la Presidencia de la compañía el próximo 30 de junio, tras 42 años de trayectoria en la minera. Bejarano inició como practicante en 1984 y ocupó diversos cargos financieros y administrativos hasta llegar a la máxima dirección en 2019.

Durante su gestión enfrentó la pandemia, una huelga laboral y ataques a la infraestructura, logrando mantener la productividad y la sostenibilidad del negocio.

Legado social y ambiental

Bajo su liderazgo, Cerrejón fortaleció el diálogo con las comunidades vecinas y promovió proyectos de resiliencia social. Entre sus iniciativas se destaca el programa de voluntariado “Juntos cambiamos vidas”, que articuló a 59 empresas contratistas en apoyo a la educación en La Guajira.

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En materia ambiental, la compañía rehabilitó más de 5.300 hectáreas, sembró más de 4 millones de árboles y consolidó el corredor de biodiversidad Wüin Manna, conectando la Sierra Nevada de Santa Marta con la Serranía del Perijá.

¿Quién asumirá la Presidencia de Cerrejón?

A partir del 1 de julio, Edgar Alfonso, actual vicepresidente de Finanzas, asumirá la Presidencia. Alfonso es contador público de la Universidad Nacional, con maestría en Finanzas de la Universidad de los Andes y MBA en Northwestern University.

Con más de 20 años de experiencia en el sector minero-energético, ha ocupado cargos de liderazgo en BHP y South32. Su visión estratégica será clave para fortalecer la seguridad, la sostenibilidad y el relacionamiento comunitario de la compañía.

Cerrejón destacó que la transición se realizará de manera ordenada, garantizando la continuidad operacional y el cumplimiento de compromisos. La empresa agradeció a Claudia Bejarano por su legado y la inspiración que representa para las mujeres en la industria minera colombiana.