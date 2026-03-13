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Alertan por peligrosa estafa en vehículos de Bogotá: dejan cartel con supuesta infracción y un código QR

Mucho ojo a esta una nueva modalidad de estafa en la capital del país.

Foto: Freepik y Movilidad Bogotá

Noticias RCN

marzo 13 de 2026
11:19 a. m.
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Durante los últimos días, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) de Bogotá ha emitido una alerta urgente a todos los propietarios de vehículos tras detectar una sofisticada modalidad de estafa.

El engaño consiste en la colocación de volantes físicos en los parabrisas de los automóviles que simulan ser notificaciones oficiales de infracciones de tránsito, pero que en realidad buscan robar datos personales y bancarios.

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Según las denuncias ciudadanas recopiladas en sectores como Teusaquillo y Chapinero, los delincuentes aprovechan cuando los vehículos están estacionados en vía pública para adherir un cartel con la imagen institucional de la Alcaldía Mayor y la Secretaría de Movilidad.

El documento falso indica que el vehículo ha cometido una infracción (generalmente por mal parqueo) y presenta un código QR destacado para que el ciudadano consulte el supuesto comparendo y acceda a un "descuento por pronto pago".

Al escanear el código, el usuario es redirigido a un sitio web malicioso que imita a la perfección el portal de la Secretaría de Movilidad o del SIMIT. Allí, se solicita ingresar información sensible como el número de cédula, placa del vehículo y, finalmente, los datos de tarjetas de crédito o débito para efectuar el pago de la multa inexistente.

"Si encuentras este tipo de mensajes en tu vehículo haz caso omiso y no trates de escanear el código QR, se puede tratar de una estafa. La Secretaría Distrital de Movilidad no usa esta metodología para notificar un comparendo", advirtieron desde Movilidad.

¿Cómo evitar caer en la trampa?

Para proteger su bolsillo y su información personal, siga estas recomendaciones:

  • Desconfíe de lo físico: Si encuentra un papel en su ventana, no escanee ningún código.
  • Verifique en fuentes oficiales: Ingrese directamente a la página www.movilidadbogota.gov.co o al portal del SIMIT para consultar su estado de cuenta con la placa o cédula.
  • Instale un antivirus en su móvil: Muchos navegadores modernos advierten si un código QR intenta llevarlo a una página de phishing.
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