Así puede saber con su cédula, cuánto tiene de cesantías en este 2026: conozca el link

El inicio de año en Colombia marca un hito fundamental para los trabajadores formales: la liquidación y el pago de sus prestaciones sociales. En este 2026, la dinámica en torno a las cesantías cobra una relevancia especial debido a los ajustes normativos y la vigilancia estricta de las autoridades laborales para garantizar el cumplimiento de los términos de ley.

Las cesantías se consolidan como un auxilio de desempleo indispensable, equivalente a un mes de salario por cada año de servicio (o proporcional al tiempo laborado). Este ahorro no solo funciona como un seguro en caso de quedar cesante, sino que también es una herramienta clave para la adquisición de vivienda o el pago de educación superior.

Para este 2026, los empleadores deben tener presentes dos fechas inamovibles para evitar sanciones onerosas:

31 de enero: Es el plazo máximo para el pago de los intereses de las cesantías. A diferencia del capital principal, este dinero se entrega directamente al trabajador y corresponde al 12% anual sobre el saldo acumulado al 31 de diciembre del año anterior.

14 de febrero: Es el límite para consignar el valor de las cesantías en el fondo elegido por el empleado (Porvenir, Protección, Colfondos, Skandia o el Fondo Nacional del Ahorro).

Una novedad importante para este año, bajo el marco de la Ley 2466, es la posibilidad de que empresas y trabajadores pacten, previo acuerdo escrito, el pago mensual de los intereses de cesantías (equivalente al 1% del salario base).

No obstante, para quienes mantienen el esquema tradicional, el incumplimiento en la consignación genera una multa de un día de salario por cada día de retraso, lo que puede disparar los costos operativos de cualquier organización.

¿Cómo saber si tiene cesantías con la cédula en 2026? Siga este sencillo paso a paso

Muchos trabajadores, especialmente aquellos que han pasado por múltiples contratos o llevan años en el sector informal, desconocen en qué fondo están depositados sus ahorros. Afortunadamente, el Ministerio de Salud y Protección Social mantiene habilitada la plataforma SISPRO - RUAF, que centraliza toda la información del sistema de seguridad social.

Si desea consultar su estado actual usando solo su número de identidad, siga estas instrucciones: