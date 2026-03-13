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Atento: ¡Sigue temblando masivamente en Colombia hoy 13 de marzo de 2026!

El Servicio Geológico Colombia ya especificó los epicentros. Descubra el reporte completo.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

marzo 13 de 2026
12:26 p. m.
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Este viernes 13 de marzo de 2026 se han presentado al menos seis temblores en varias zonas de Colombia.

Así lo ha confirmado en su página web el Servicio Geológico Colombiano, que ha aclarado que las magnitudes han oscilado entre los 2.0 y 2.4.

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¿En qué municipios se han sentido los temblores de este viernes? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se sintió hoy 13 de marzo de 2026 en Colombia

  • 1:55 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).

Estos han sido los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 13 de marzo de 2026

  • 2:19 a.m.

Epicentro: región fronteriza entre Colombia y Ecuador.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 83 kilómetros.

  • 4:29 a.m.

Epicentro: El Cantón del San Pablo, Chocó.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 37 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de El Cantón de San Pablo (Chocó), a 14 de Unión Panamericana (Animas) (Chocó) y a 15 de Río Quito (Paimado) (Chocó).

  • 4:36 a.m.

Epicentro: Yacopí, Cundinamarca.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Otanche (Boyacá), a 23 de La Victoria (Boyacá) y a 27 de Quípama (Boyacá).

  • 5:31 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Los Santos (Santander), a 16 de Jordán (Santander) y a 16 de Betulia (Santander).

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  • 8:22 a.m.

Epicentro: Versalles, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 104 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Versalles (Valle del Cauca), a 7 de El Dovio (Valle del Cauca) y a 16 de Toro (Valle del Cauca).

 

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