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Abecé de decretos con nuevas medidas tributarias: ¿Para qué sectores aplican?

El Gobierno publicó siete decretos en el marco de la emergencia económica y social que establecen tres nuevos impuestos fundamentales.

Noticias RCN

marzo 13 de 2026
12:16 p. m.
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Las medidas buscan generar recursos fiscales, aunque expertos alertan sobre posibles efectos negativos en la inversión empresarial.

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El primer tributo corresponde a juegos de suerte y azar con una tarifa del 16%, propuesta que ha sido incluida en anteriores reformas tributarias fallidas y en el decreto de emergencia económica actualmente suspendido, donde se planteaba al 19%. Esta medida busca gravar un sector que históricamente ha generado debate sobre su tributación.

Los tributos más importantes

El segundo impuesto contempla la normalización de deudas con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), aplicable tanto para personas naturales como jurídicas. Esta disposición permitiría regularizar obligaciones tributarias pendientes bajo condiciones especiales derivadas del estado de emergencia.

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Sin embargo, el tributo que genera mayor preocupación entre gremios y analistas es el impuesto al patrimonio dirigido a empresas nacionales y extranjeras. Este gravamen representa una doble tributación. Este mismo principio aplicaría para las empresas que construyen patrimonio a partir de utilidades ya gravadas.

Esto podría terminar afectando la inversión en el país, dado que el impuesto desincentiva la inversión, el crecimiento económico y pone presión sobre los costos a la empresa y su estructura de funcionamiento.

¿Qué busca el Gobierno con los decretos?

En el contexto económico actual, el precio del petróleo se ubica por encima de los 100 dólares por barril, situación que podría beneficiar a Ecopetrol y los ingresos nacionales al venderse el crudo colombiano a mayor valor. Paralelamente, el dólar se cotiza en 3.662 pesos, registrando una disminución de 30 pesos respecto a la tasa representativa del mercado.

Estos indicadores económicos contrastan con las medidas fiscales adoptadas, en un momento donde el gobierno busca equilibrar la necesidad de recursos con el mantenimiento de condiciones favorables para la actividad empresarial y la inversión extranjera en el país.

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