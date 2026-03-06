El precio del dólar tuvo llamativo cambio hoy 3 de junio de 2026: así abrió

En la mañana de este 3 de junio de 2026, el dólar en Colombia abrió en 3.595,00 pesos.

Además, la Tasa Representativa del Mercado se ubicó en 3.562,00 pesos, lo que indica que subió 1.76 pesos respecto a la del día anterior (2 de junio de 2026).

En promedio, en las casas de cambio, los dólares se están comprando en 3.610 pesos y se están vendiendo en 3.720 pesos.

Precio del dólar en Colombia hoy 3 de junio de 2026: estos son los datos más importantes

Haciendo el balance con la Tasa Representativa del Mercado del miércoles de la semana pasada (27 de mayo de 2026), hubo una disminución de 82.47 pesos y el 2.26 %.

Además, tomando como referencia la TRM de hace un mes (3 de mayo de 2026), el descenso fue de 75.51 pesos y el 2.08 %.

Revisando la Tasa Representativa del Mercado del inicio del 2026, se perdieron exactamente 195.08 pesos, que equivalen al 5.19 %.

Y, por último, mirando en retrospectiva la TRM de hace un año (3 de junio de 2025), la disminución fue de 586.72 pesos.

Precio del dólar en Colombia: estas han sido las Tasas Representativas del Mercado de los últimos días

En los días más recientes, la Tasa Representativa del Mercado se ha mantenido por debajo de los 3.600 pesos.

Los cambios desde el jueves de la semana anterior han sido los siguientes: