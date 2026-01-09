Dólar se desplomó hoy 1 de septiembre; así quedó el precio de cierre en Colombia

Aunque la Tasa Representativa del Mercado (TRM) oficial amaneció hoy en $3.213,97 pesos (subiendo $11,18 frente al lunes), la jornada de este martes 1 de septiembre estuvo marcada por una marcada caída en sus últimas horas de negociación.

La divisa arrancó fuerte en la mañana en la bolsa cambiaria con un precio de apertura de $3.220 e impulsos que la llevaron hasta un techo máximo de $3.225 / $3.231.

Sin embargo, hacia el mediodía los compradores perdieron fuerza, haciendo que la moneda se devolviera y terminara cotizándose en promedio sobre los $3.192 pesos al cierre de la sesión.

Durante la mañana, la alta demanda de dólares empujó la cotización hasta inflar su precio por encima de los $3.220 pesos, marcando el punto más alto del día. Sin embargo, en el transcurso de la tarde la tendencia dio un giro drástico: la divisa perdió más de $30 pesos respecto a ese pico máximo y terminó negociándose en un rango de entre $3.184 y $3.192 pesos.

Por esta razón, aunque el promedio general de todas las operaciones del día se mantuvo cerca de la tasa oficial, se concluye que el mercado cerró a la baja porque el movimiento del último tramo de la negociación fue claramente descendente.

Así se ha comportado el dólar durante los últimos días

Durante los últimos días de agosto de 2026, el dólar en Colombia mostró un recorrido marcado por una fuerte caída inicial seguida de una rápida recuperación de más de $150 pesos.