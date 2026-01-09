CANAL RCN
Economía

Dólar se desplomó hoy 1 de septiembre; así quedó el precio de cierre en Colombia

Así cerró la divisa en el primer día del mes de septiembre.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

septiembre 01 de 2026
02:51 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Aunque la Tasa Representativa del Mercado (TRM) oficial amaneció hoy en $3.213,97 pesos (subiendo $11,18 frente al lunes), la jornada de este martes 1 de septiembre estuvo marcada por una marcada caída en sus últimas horas de negociación.

La divisa arrancó fuerte en la mañana en la bolsa cambiaria con un precio de apertura de $3.220 e impulsos que la llevaron hasta un techo máximo de $3.225 / $3.231.

¿Cambió el retiro en Nequi? Así puede sacar su dinero tras la separación de Bancolombia
RELACIONADO

¿Cambió el retiro en Nequi? Así puede sacar su dinero tras la separación de Bancolombia

Sin embargo, hacia el mediodía los compradores perdieron fuerza, haciendo que la moneda se devolviera y terminara cotizándose en promedio sobre los $3.192 pesos al cierre de la sesión.

Durante la mañana, la alta demanda de dólares empujó la cotización hasta inflar su precio por encima de los $3.220 pesos, marcando el punto más alto del día. Sin embargo, en el transcurso de la tarde la tendencia dio un giro drástico: la divisa perdió más de $30 pesos respecto a ese pico máximo y terminó negociándose en un rango de entre $3.184 y $3.192 pesos.

Por esta razón, aunque el promedio general de todas las operaciones del día se mantuvo cerca de la tasa oficial, se concluye que el mercado cerró a la baja porque el movimiento del último tramo de la negociación fue claramente descendente.

Así se ha comportado el dólar durante los últimos días

Durante los últimos días de agosto de 2026, el dólar en Colombia mostró un recorrido marcado por una fuerte caída inicial seguida de una rápida recuperación de más de $150 pesos.

  • Lunes 24 de agosto - $3.048,12 - Mínimo del mes; la divisa rozó los $3.000.
  • Martes 25 de agosto - $3.056,51 - Inicio del repunte con ligera compra de oportunidad.
  • Miércoles 26 de agosto - $3.081,67 - Avance paulatino impulsado por cautela en bolsas externas.
  • Jueves 27 de agosto - $3.118,24 - Rompe la barrera de los $3.100 tras 5 jornadas al alza.
  • Viernes 28 de agosto - $3.144,28 - Cierre de semana con presión compradora.
  • Lunes 31 de agosto - $3.202,79 - Supera la barrera de los $3.200 al cierre de agosto.
  • Martes 1 de septiembre - $3.213,97 - Apertura del mes en rango alto, cotizando en promedios de $3.214.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Nequi

¿Cambió el retiro en Nequi? Así puede sacar su dinero tras la separación de Bancolombia

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy, 1 de septiembre: número y signo ganador del sorteo

Empleo en Colombia

Este es el panorama actual de la economía informal en Colombia: Anif

Otras Noticias

Invima

Invima alerta por seis suplementos sin registro sanitario en Colombia: vea el listado

La autoridad sanitaria advirtió sobre la comercialización ilegal de suplementos que no cuentan con registro sanitario en Colombia.

Venezuela

Alto funcionario de EE. UU. habló sobre posibles elecciones en Venezuela y dio detalles del acuerdo petrolero

Se conocieron detalles sobre el acuerdo de Estados Unidos con respecto al petróleo venezolano.

Antioquia

Revelan detalles de cómo encontraron el cuerpo de la niña autista desaparecida en Antioquia

Dimayor

DIMAYOR anuncia cambios en la fecha 9 de la Liga Betplay

Artistas

Camilo confirma segunda fecha en Bogotá: cuándo es y cómo comprar las boletas