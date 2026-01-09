¿Cambió el retiro en Nequi? Así puede sacar su dinero tras la separación de Bancolombia

La consolidación de Nequi como una compañía de financiamiento independiente ha generado múltiples dudas entre sus más de 18 millones de usuarios en Colombia.

La inquietud principal gira en torno al manejo del dinero en efectivo y el uso de los canales físicos: ¿es posible seguir retirando plata en la red de cajeros de Bancolombia? ¿Aparecerán cobros adicionales o comisiones por estas transacciones?

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La respuesta de la plataforma digital es clara: a pesar de la separación operativa y legal, los canales de retiro se mantienen habilitados y sin costos adicionales para los usuarios habituales.

Gracias a las alianzas estratégicas y la infraestructura compartida, el proceso para sacar saldo del disponible no exige trámites extras ni cambios en la aplicación móvil.

Canales habilitados para retirar tu saldo

Para disponer de efectivo, las personas cuentan con dos alternativas principales a nivel nacional:

Cajeros automáticos Bancolombia: Se mantiene la alianza de red, lo que permite realizar retiros diarios directamente desde la pantalla del cajero mediante la opción "Retiro Nequi".

Corresponsales autorizados: Puntos de atención física aliados como PTM, Puntored y la red de corresponsales Bancolombia están habilitados en todo el país para entregar el dinero.

Paso a paso: Cómo generar el código de retiro desde la app

El proceso digital dentro de la plataforma conserva su flujo habitual. Para sacar tu dinero, abre la app de Nequi e ingresa con tus credenciales habituales.

En la pantalla principal, presiona el icono del signo pesos ($) ubicado en la esquina inferior y selecciona la opción "Saca". Luego, elige el punto donde retirarás la plata, ya sea en un cajero Bancolombia o en un corresponsal.

De inmediato, la aplicación generará un código de 6 dígitos que deberás ingresar o dictar para recibir tu efectivo. Ten en cuenta que este código temporal tiene una vigencia de 30 minutos.

En caso de que el tiempo expire antes de completar la transacción en la máquina o ventanilla, el dinero no se descontará de tu saldo y podrás generar un código nuevo sin penalización.

Nequi recuerda que el código generado es personal e e intransferible. Al momento de digitar los 6 números en la pantalla del cajero o compartirlos en el punto corresponsal, verifica que no haya terceros observando la pantalla de tu dispositivo móvil.

Adicionalmente, ten en cuenta los límites establecidos por la plataforma: en cajeros automáticos el monto máximo de retiro diario es de $2.700.000 COP, mientras que en corresponsales bancarios puedes consultar los topes específicos desde la opción "Administra tus montos" dentro de los ajustes de seguridad de tu cuenta.