Uber ofrecerá viajes más baratos el día de las elecciones en Colombia: código de descuento

La movilidad será uno de los factores clave durante la jornada electoral del próximo 8 de marzo en Colombia.

Con millones de ciudadanos llamados a las urnas para elegir a los integrantes del Congreso de la República, distintas iniciativas buscan facilitar el traslado hacia los puestos de votación.

En ese contexto, la plataforma de transporte Uber anunció un código de descuento especial para quienes necesiten movilizarse el día de las elecciones.

La compañía confirmó que habilitará el código promocional COLOMBIAELIGE26, con el que los usuarios podrán obtener rebajas en sus trayectos durante la jornada democrática.

La iniciativa estará disponible en todo el país y busca incentivar la participación ciudadana al reducir los costos de transporte hacia los lugares de votación.

En Colombia, las mesas estarán abiertas entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, horario en el que millones de votantes acudirán a cumplir con su derecho al sufragio.

Sin embargo, en ciudades grandes y municipios intermedios, el desplazamiento hacia los puestos electorales puede representar una dificultad logística para muchos ciudadanos.

Por ello, el anuncio de descuentos en viajes se presenta como una alternativa para facilitar la movilidad durante uno de los momentos más importantes del calendario democrático del país.

Código de descuento en Uber para elecciones en Colombia

Según informó la empresa, el código COLOMBIAELIGE26 permitirá acceder a descuentos en dos trayectos, uno de ida y otro de regreso.

La promoción estará disponible entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m., cubriendo así el periodo en el que la mayoría de votantes se moviliza hacia los puntos de sufragio.

La compañía explicó que el beneficio estará activo en todas las ciudades del país donde opera la aplicación. Para utilizarlo, los usuarios deberán ingresar el código en la sección “Billetera” dentro de la app antes de solicitar el viaje.

Además, la iniciativa no se limitará únicamente a las elecciones legislativas del 8 de marzo. El mismo código promocional también estará disponible durante las elecciones presidenciales del 31 de mayo y en una eventual segunda vuelta programada para el 21 de junio.

Ángela Mendoza, gerente general de Uber en Colombia, señaló que la empresa busca aportar a la participación democrática mediante herramientas tecnológicas que faciliten el traslado de los ciudadanos.

Uber y la alianza para reportar irregularidades electorales

La estrategia de la plataforma no se limita a ofrecer descuentos en transporte. La empresa también anunció una alianza con la Misión de Observación Electoral (MOE), una organización que monitorea la transparencia de los procesos electorales en el país.

Gracias a este acuerdo, la aplicación integrará un botón que permitirá a los usuarios acceder a la plataforma “Pilas con el Voto”, un sistema creado por la MOE para reportar posibles irregularidades durante las elecciones.

Con esta herramienta, ciudadanos y observadores electorales podrán alertar sobre situaciones que afecten la transparencia del proceso, como presuntas irregularidades en los puestos de votación o prácticas que vulneren la libertad del voto.

La combinación de incentivos de movilidad y herramientas de participación busca reducir barreras logísticas y fortalecer la vigilancia ciudadana durante la jornada electoral.

En un escenario donde la participación y la transparencia son pilares fundamentales de la democracia, iniciativas como esta pretenden facilitar que más colombianos puedan ejercer su derecho al voto sin dificultades.