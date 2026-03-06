Pilas: esta es la multa en 2026 por violar la Ley Seca en elecciones de 2026

En Colombia, cada jornada electoral trae consigo una medida conocida por millones de ciudadanos como lo es la Ley Seca.

Esta disposición prohíbe la venta y el consumo de bebidas alcohólicas durante un periodo determinado con el fin de garantizar el orden público y evitar alteraciones durante los comicios.

Para las elecciones del 8 de marzo de 2026, en las que los colombianos elegirán el nuevo Congreso y participarán en consultas presidenciales, el Gobierno confirmó que esta restricción volverá a aplicarse en todo el país. La norma busca que la jornada democrática se desarrolle en un ambiente tranquilo y sin incidentes relacionados con el consumo de alcohol.

Aunque es una medida tradicional en los procesos electorales del país, cada elección genera dudas entre los ciudadanos, especialmente sobre los horarios de la restricción y las sanciones para quienes incumplan la norma.

¿Cuándo empieza la Ley Seca en elecciones de 2026?

De acuerdo con las disposiciones anunciadas por el Gobierno, la Ley Seca para las elecciones legislativas de 2026 iniciará a las 6:00 p. m. del sábado 7 de marzo y se extenderá hasta el mediodía del lunes 9 de marzo.

Durante ese periodo estará prohibida la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos abiertos al público y en espacios públicos. Esto incluye bares, discotecas, tiendas y cualquier comercio que normalmente venda licor.

La medida tiene como propósito prevenir alteraciones del orden público en momentos de alta participación ciudadana, como lo son las elecciones. Por esta razón, las autoridades suelen reforzar los operativos de control durante esos días.

Multa por violar la Ley Seca en Colombia en 2026

El incumplimiento de la Ley Seca puede traer consecuencias económicas importantes. Según el Código Nacional de Policía y Convivencia, las sanciones pueden ir entre 4 y 32 Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV).

Esto significa que la multa dependerá de la gravedad del caso y de las circunstancias en las que las autoridades encuentren a la persona infringiendo la norma.

El artículo 180 del Código clasifica este comportamiento como un acto de “desobediencia, resistencia, desacato o reiteración del comportamiento contrario a la convivencia”, lo que permite imponer sanciones económicas.

Además, la norma aplica tanto para ciudadanos como para comerciantes. Es decir, pueden ser sancionados quienes vendan licor durante la restricción y también quienes lo compren o consuman.